https://ria.ru/20250607/pravitelstvo-2021478329.html

Пострадавшим жителям Курской области выделят дополнительные средства

Пострадавшим жителям Курской области выделят дополнительные средства - РИА Новости, 07.06.2025

Пострадавшим жителям Курской области выделят дополнительные средства

Правительство дополнительно направит более 33 миллионов рублей для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили в кабмине. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T10:26:00+03:00

2025-06-07T10:26:00+03:00

2025-06-07T14:02:00+03:00

общество

россия

курская область

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство дополнительно направит более 33 миллионов рублей для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили в кабмине. "На обеспечение выплаты единовременной материальной помощи тем, кто был вынужден покинуть постоянное место проживания, будет дополнительно направлено более 33 миллионов рублей", — уточнили в пресс-службе.Распоряжение об этом уже подписано.По решению президента Владимира Путина размер выплаты составляет десять тысяч рублей на человека. Средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства. Их получат более трех тысяч человек. Правительство ранее уже направило на такие выплаты более полутора миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250603/kurskaya-2020680993.html

https://ria.ru/20250607/svo-2021068826.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, курская область, владимир путин