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Пострадавшим жителям Курской области выделят дополнительные средства - РИА Новости, 07.06.2025
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10:26 07.06.2025 (обновлено: 14:02 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/pravitelstvo-2021478329.html
Пострадавшим жителям Курской области выделят дополнительные средства
Пострадавшим жителям Курской области выделят дополнительные средства - РИА Новости, 07.06.2025
Пострадавшим жителям Курской области выделят дополнительные средства
Правительство дополнительно направит более 33 миллионов рублей для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили в кабмине. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:26:00+03:00
2025-06-07T14:02:00+03:00
общество
россия
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство дополнительно направит более 33 миллионов рублей для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили в кабмине. &quot;На обеспечение выплаты единовременной материальной помощи тем, кто был вынужден покинуть постоянное место проживания, будет дополнительно направлено более 33 миллионов рублей&quot;, — уточнили в пресс-службе.Распоряжение об этом уже подписано.По решению президента Владимира Путина размер выплаты составляет десять тысяч рублей на человека. Средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства. Их получат более трех тысяч человек. Правительство ранее уже направило на такие выплаты более полутора миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250603/kurskaya-2020680993.html
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общество, россия, курская область, владимир путин
Общество, Россия, Курская область, Владимир Путин
Пострадавшим жителям Курской области выделят дополнительные средства

Правительство направит 33 миллиона рублей на помощь жителям Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Дом правительства РФ
Вид на Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство дополнительно направит более 33 миллионов рублей для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили в кабмине.
«

"На обеспечение выплаты единовременной материальной помощи тем, кто был вынужден покинуть постоянное место проживания, будет дополнительно направлено более 33 миллионов рублей", — уточнили в пресс-службе.

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Распоряжение об этом уже подписано.
По решению президента Владимира Путина размер выплаты составляет десять тысяч рублей на человека. Средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства. Их получат более трех тысяч человек.
Правительство ранее уже направило на такие выплаты более полутора миллиардов рублей.
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