Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае спасли мужчину, сидевшего на карнизе многоэтажки - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:53 07.06.2025 (обновлено: 12:04 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/pozharnye-2021486083.html
В Пермском крае спасли мужчину, сидевшего на карнизе многоэтажки
В Пермском крае спасли мужчину, сидевшего на карнизе многоэтажки - РИА Новости, 07.06.2025
В Пермском крае спасли мужчину, сидевшего на карнизе многоэтажки
Пожарные спасли дедушку, который сидел на карнизе четвертого этажа в Чайковском в Пермском крае, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:53:00+03:00
2025-06-07T12:04:00+03:00
хорошие новости
чайковский
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021486416_0:89:1401:877_1920x0_80_0_0_85b1e7b165ee2d3da14c2ae182723c18.jpg
ПЕРМЬ, 7 июн — РИА Новости. Пожарные спасли дедушку, который сидел на карнизе четвертого этажа в Чайковском в Пермском крае, сообщило ГУ МЧС по региону. "Мы увидели дедушку, сидящего на карнизе балкона в доме на четвертом этаже, и вместе с пожарным развернули автолестницу. &lt;...&gt; Марсиль Гумиров аккуратно взял на руки мужчину и занес его обратно в квартиру", — цитирует инструктора по вождению пожарной машины Дмитрия Зорина пресс-служба ведомства.Инцидент произошел вечером в пятницу. Сотрудников ведомства к многоэтажке вызвали очевидцы.
https://ria.ru/20250213/koshka-1999085165.html
чайковский
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021486416_0:45:1401:1096_1920x0_80_0_0_4bbdc22e52171fb7199f4a05ad3abacc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чайковский, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Чайковский, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае спасли мужчину, сидевшего на карнизе многоэтажки

В Пермском крае пожарные спасли мужчину, сидевшего на карнизе на четвертом этаже

© МЧС Пермского края/TelegramПожарные спасли дедушку, который сидел на карнизе четвертого этажа в Чайковском в Пермском крае
Пожарные спасли дедушку, который сидел на карнизе четвертого этажа в Чайковском в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© МЧС Пермского края/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 7 июн — РИА Новости. Пожарные спасли дедушку, который сидел на карнизе четвертого этажа в Чайковском в Пермском крае, сообщило ГУ МЧС по региону.
«
"Мы увидели дедушку, сидящего на карнизе балкона в доме на четвертом этаже, и вместе с пожарным развернули автолестницу. <...> Марсиль Гумиров аккуратно взял на руки мужчину и занес его обратно в квартиру", — цитирует инструктора по вождению пожарной машины Дмитрия Зорина пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел вечером в пятницу. Сотрудников ведомства к многоэтажке вызвали очевидцы.
Сотрудники пожарно-спасательной части спасли кошку, которая оказалась на железобетонных перекрытиях автомобильного моста в подмосковных Серебряных Прудах - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Подмосковье спасли кошку, упавшую на перекрытия моста
13 февраля, 13:10
 
Хорошие новостиЧайковскийПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала