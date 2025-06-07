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В Пермском крае спасли мужчину, сидевшего на карнизе многоэтажки
В Пермском крае спасли мужчину, сидевшего на карнизе многоэтажки - РИА Новости, 07.06.2025
В Пермском крае спасли мужчину, сидевшего на карнизе многоэтажки
Пожарные спасли дедушку, который сидел на карнизе четвертого этажа в Чайковском в Пермском крае, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:53:00+03:00
2025-06-07T11:53:00+03:00
2025-06-07T12:04:00+03:00
хорошие новости
чайковский
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 7 июн — РИА Новости. Пожарные спасли дедушку, который сидел на карнизе четвертого этажа в Чайковском в Пермском крае, сообщило ГУ МЧС по региону. "Мы увидели дедушку, сидящего на карнизе балкона в доме на четвертом этаже, и вместе с пожарным развернули автолестницу. <...> Марсиль Гумиров аккуратно взял на руки мужчину и занес его обратно в квартиру", — цитирует инструктора по вождению пожарной машины Дмитрия Зорина пресс-служба ведомства.Инцидент произошел вечером в пятницу. Сотрудников ведомства к многоэтажке вызвали очевидцы.
https://ria.ru/20250213/koshka-1999085165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чайковский, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Чайковский, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае спасли мужчину, сидевшего на карнизе многоэтажки
В Пермском крае пожарные спасли мужчину, сидевшего на карнизе на четвертом этаже