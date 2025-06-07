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На загоревшемся в подмосковном Пушкино складе находятся газовые баллоны - РИА Новости, 07.06.2025
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19:31 07.06.2025
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На загоревшемся в подмосковном Пушкино складе находятся газовые баллоны
На загоревшемся в подмосковном Пушкино складе находятся газовые баллоны - РИА Новости, 07.06.2025
На загоревшемся в подмосковном Пушкино складе находятся газовые баллоны
Газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:31:00+03:00
2025-06-07T19:31:00+03:00
происшествия
пушкино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожар произошел на складе в городе Пушкино на улице Новая 16. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Внутри склада находятся легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны ,что способствует быстрому распространению огня. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении. К тушению привлечены более 50 человек и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются.
https://ria.ru/20250607/sklad-2021496742.html
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происшествия, пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пушкино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На загоревшемся в подмосковном Пушкино складе находятся газовые баллоны

МЧС: на складе в подмосковном Пушкино загорелись газовые баллоны и поддоны

© РИА НовостиПожар на складе в Пушкино Московской области
Пожар на складе в Пушкино Московской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости
Пожар на складе в Пушкино Московской области
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"Пожар произошел на складе в городе Пушкино на улице Новая 16. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Внутри склада находятся легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны ,что способствует быстрому распространению огня. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены более 50 человек и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются.
Пожар на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией
Вчера, 12:48
 
ПроисшествияПушкиноРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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