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На загоревшемся в подмосковном Пушкино складе находятся газовые баллоны

На загоревшемся в подмосковном Пушкино складе находятся газовые баллоны - РИА Новости, 07.06.2025

На загоревшемся в подмосковном Пушкино складе находятся газовые баллоны

Газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T19:31:00+03:00

2025-06-07T19:31:00+03:00

2025-06-07T19:31:00+03:00

происшествия

пушкино

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожар произошел на складе в городе Пушкино на улице Новая 16. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Внутри склада находятся легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны ,что способствует быстрому распространению огня. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении. К тушению привлечены более 50 человек и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются.

https://ria.ru/20250607/sklad-2021496742.html

пушкино

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)