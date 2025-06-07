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На загоревшемся в подмосковном Пушкино складе находятся газовые баллоны
На загоревшемся в подмосковном Пушкино складе находятся газовые баллоны - РИА Новости, 07.06.2025
На загоревшемся в подмосковном Пушкино складе находятся газовые баллоны
Газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:31:00+03:00
2025-06-07T19:31:00+03:00
2025-06-07T19:31:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожар произошел на складе в городе Пушкино на улице Новая 16. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Внутри склада находятся легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны ,что способствует быстрому распространению огня. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении. К тушению привлечены более 50 человек и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пушкино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На загоревшемся в подмосковном Пушкино складе находятся газовые баллоны
МЧС: на складе в подмосковном Пушкино загорелись газовые баллоны и поддоны