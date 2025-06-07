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В подмосковном Пушкино загорелся склад - РИА Новости, 07.06.2025
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19:08 07.06.2025 (обновлено: 19:11 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/pozhar-2021547389.html
В подмосковном Пушкино загорелся склад
В подмосковном Пушкино загорелся склад - РИА Новости, 07.06.2025
В подмосковном Пушкино загорелся склад
Склад загорелся в подмосковном Пушкино, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:08:00+03:00
2025-06-07T19:11:00+03:00
происшествия
пушкино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Склад загорелся в подмосковном Пушкино, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Возгорание произошло на складе в городе Пушкино на улице Новая", - сказал собеседник агентства. По его словам, экстренные службы работают на месте для ликвидации возгорания.Как передает корреспондент РИА Новости, густые клубы черного дыма и языки пламени видны в Подмосковье у Ярославского шоссе. Предположительно, очаг возгорания небольшой, рядом расположены склады и другие строения хозяйственного назначения.
https://ria.ru/20250607/sklad-2021496742.html
пушкино
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происшествия, пушкино, московская область (подмосковье)
Происшествия, Пушкино, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Пушкино загорелся склад

Склад загорелся в подмосковном Пушкино, работают все службы

© МЧС России/TelegramТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Склад загорелся в подмосковном Пушкино, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Возгорание произошло на складе в городе Пушкино на улице Новая", - сказал собеседник агентства.
По его словам, экстренные службы работают на месте для ликвидации возгорания.
Как передает корреспондент РИА Новости, густые клубы черного дыма и языки пламени видны в Подмосковье у Ярославского шоссе. Предположительно, очаг возгорания небольшой, рядом расположены склады и другие строения хозяйственного назначения.
Пожар на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией
Вчера, 12:48
 
ПроисшествияПушкиноМосковская область (Подмосковье)
 
 
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