https://ria.ru/20250607/pozhar-2021547389.html
В подмосковном Пушкино загорелся склад
В подмосковном Пушкино загорелся склад - РИА Новости, 07.06.2025
В подмосковном Пушкино загорелся склад
Склад загорелся в подмосковном Пушкино, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:08:00+03:00
2025-06-07T19:08:00+03:00
2025-06-07T19:11:00+03:00
происшествия
пушкино
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Склад загорелся в подмосковном Пушкино, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Возгорание произошло на складе в городе Пушкино на улице Новая", - сказал собеседник агентства. По его словам, экстренные службы работают на месте для ликвидации возгорания.Как передает корреспондент РИА Новости, густые клубы черного дыма и языки пламени видны в Подмосковье у Ярославского шоссе. Предположительно, очаг возгорания небольшой, рядом расположены склады и другие строения хозяйственного назначения.
https://ria.ru/20250607/sklad-2021496742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пушкино, московская область (подмосковье)
Происшествия, Пушкино, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Пушкино загорелся склад
Склад загорелся в подмосковном Пушкино, работают все службы