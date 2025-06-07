https://ria.ru/20250607/pozhar-2021547389.html

В подмосковном Пушкино загорелся склад

В подмосковном Пушкино загорелся склад - РИА Новости, 07.06.2025

В подмосковном Пушкино загорелся склад

Склад загорелся в подмосковном Пушкино, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T19:08:00+03:00

2025-06-07T19:08:00+03:00

2025-06-07T19:11:00+03:00

происшествия

пушкино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Склад загорелся в подмосковном Пушкино, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Возгорание произошло на складе в городе Пушкино на улице Новая", - сказал собеседник агентства. По его словам, экстренные службы работают на месте для ликвидации возгорания.Как передает корреспондент РИА Новости, густые клубы черного дыма и языки пламени видны в Подмосковье у Ярославского шоссе. Предположительно, очаг возгорания небольшой, рядом расположены склады и другие строения хозяйственного назначения.

https://ria.ru/20250607/sklad-2021496742.html

пушкино

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пушкино, московская область (подмосковье)