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На тушение пожара в нижегородском Кстово направили пожарный поезд - РИА Новости, 07.06.2025
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17:00 07.06.2025
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На тушение пожара в нижегородском Кстово направили пожарный поезд
На тушение пожара в нижегородском Кстово направили пожарный поезд - РИА Новости, 07.06.2025
На тушение пожара в нижегородском Кстово направили пожарный поезд
Пожарный поезд выдвинулся в промзону города Кстово Нижегородской области, где горят емкости с битумом, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:00:00+03:00
2025-06-07T17:00:00+03:00
происшествия
кстово
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Пожарный поезд выдвинулся в промзону города Кстово Нижегородской области, где горят емкости с битумом, сообщает региональное управление МЧС. Возгорание емкостей с битумом произошло днем в субботу на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха. Произошел розлив битума на 100 квадратных метрах. Сведений о пострадавших нет. "Происходит горение установки по производству битума общим объемом 200 кубических метров. Со станции Зелецино на место выдвинулся пожарный поезд", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлечено более 70 человек и 26 единиц техники.
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происшествия, кстово, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кстово, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На тушение пожара в нижегородском Кстово направили пожарный поезд

Пожарный поезд выдвинулся в промзону Кстово, где горят емкости с битумом

© МЧС России/TelegramПожар в промзоне города Кстово Нижегородской области
Пожар в промзоне города Кстово Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© МЧС России/Telegram
Пожар в промзоне города Кстово Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Пожарный поезд выдвинулся в промзону города Кстово Нижегородской области, где горят емкости с битумом, сообщает региональное управление МЧС.
Возгорание емкостей с битумом произошло днем в субботу на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха. Произошел розлив битума на 100 квадратных метрах. Сведений о пострадавших нет.
«
"Происходит горение установки по производству битума общим объемом 200 кубических метров. Со станции Зелецино на место выдвинулся пожарный поезд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечено более 70 человек и 26 единиц техники.
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Вчера, 12:48
 
ПроисшествияКстовоНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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