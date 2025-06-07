https://ria.ru/20250607/pozhar-2021530044.html
На тушение пожара в нижегородском Кстово направили пожарный поезд
На тушение пожара в нижегородском Кстово направили пожарный поезд - РИА Новости, 07.06.2025
На тушение пожара в нижегородском Кстово направили пожарный поезд
Пожарный поезд выдвинулся в промзону города Кстово Нижегородской области, где горят емкости с битумом, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:00:00+03:00
2025-06-07T17:00:00+03:00
2025-06-07T17:00:00+03:00
происшествия
кстово
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021526927_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_ca9e07790e922414c71d2df7aa8b6c1f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Пожарный поезд выдвинулся в промзону города Кстово Нижегородской области, где горят емкости с битумом, сообщает региональное управление МЧС. Возгорание емкостей с битумом произошло днем в субботу на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха. Произошел розлив битума на 100 квадратных метрах. Сведений о пострадавших нет. "Происходит горение установки по производству битума общим объемом 200 кубических метров. Со станции Зелецино на место выдвинулся пожарный поезд", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлечено более 70 человек и 26 единиц техники.
https://ria.ru/20250607/sklad-2021496742.html
кстово
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021526927_94:0:1045:713_1920x0_80_0_0_0f513da6f6fcd15bd926d1f4191a3607.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кстово, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кстово, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На тушение пожара в нижегородском Кстово направили пожарный поезд
Пожарный поезд выдвинулся в промзону Кстово, где горят емкости с битумом