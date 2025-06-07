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На тушение пожара в нижегородском Кстово направили пожарный поезд

На тушение пожара в нижегородском Кстово направили пожарный поезд - РИА Новости, 07.06.2025

На тушение пожара в нижегородском Кстово направили пожарный поезд

Пожарный поезд выдвинулся в промзону города Кстово Нижегородской области, где горят емкости с битумом, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:00:00+03:00

2025-06-07T17:00:00+03:00

2025-06-07T17:00:00+03:00

происшествия

кстово

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Пожарный поезд выдвинулся в промзону города Кстово Нижегородской области, где горят емкости с битумом, сообщает региональное управление МЧС. Возгорание емкостей с битумом произошло днем в субботу на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха. Произошел розлив битума на 100 квадратных метрах. Сведений о пострадавших нет. "Происходит горение установки по производству битума общим объемом 200 кубических метров. Со станции Зелецино на место выдвинулся пожарный поезд", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлечено более 70 человек и 26 единиц техники.

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кстово

нижегородская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кстово, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)