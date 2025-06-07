https://ria.ru/20250607/pozhar-2021526212.html

В Нижегородской области в промзоне загорелись емкости с битумом

В Нижегородской области в промзоне загорелись емкости с битумом - РИА Новости, 07.06.2025

В Нижегородской области в промзоне загорелись емкости с битумом

Пожар тушат в промзоне города Кстово Нижегородской области, горят емкости с битумом, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T16:30:00+03:00

2025-06-07T16:30:00+03:00

2025-06-07T16:38:00+03:00

происшествия

кстово

нижегородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Пожар тушат в промзоне города Кстово Нижегородской области, горят емкости с битумом, сообщает региональное управление МЧС. Возгорание произошло днем в субботу на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха в промзоне Кстово. "Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. По прибытию установлено, что происходит горение емкости с битумом, площадь уточняется. Также произошел розлив жидкости. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Как уточняет МЧС России, произошел розлив битума на 100 квадратных метрах. Прокуратура Нижегородской области сообщает, что взяла на контроль выяснение обстоятельств возгорания на территории промышленного предприятия по производству битума. В свою очередь региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что специалисты ведомства проводят исследование атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. В местных соцсетях публикуют фото и видео пожара. Огромный столб густого черного дыма видно за несколько километров.

https://ria.ru/20250523/kotelniki-2018743554.html

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

кстово

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кстово, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)