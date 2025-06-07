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В Нижегородской области в промзоне загорелись емкости с битумом
В Нижегородской области в промзоне загорелись емкости с битумом - РИА Новости, 07.06.2025
В Нижегородской области в промзоне загорелись емкости с битумом
Пожар тушат в промзоне города Кстово Нижегородской области, горят емкости с битумом, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:30:00+03:00
2025-06-07T16:30:00+03:00
2025-06-07T16:38:00+03:00
происшествия
кстово
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Пожар тушат в промзоне города Кстово Нижегородской области, горят емкости с битумом, сообщает региональное управление МЧС. Возгорание произошло днем в субботу на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха в промзоне Кстово. "Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. По прибытию установлено, что происходит горение емкости с битумом, площадь уточняется. Также произошел розлив жидкости. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Как уточняет МЧС России, произошел розлив битума на 100 квадратных метрах. Прокуратура Нижегородской области сообщает, что взяла на контроль выяснение обстоятельств возгорания на территории промышленного предприятия по производству битума. В свою очередь региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что специалисты ведомства проводят исследование атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. В местных соцсетях публикуют фото и видео пожара. Огромный столб густого черного дыма видно за несколько километров.
https://ria.ru/20250523/kotelniki-2018743554.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кстово, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Кстово, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Нижегородской области в промзоне загорелись емкости с битумом
МЧС: в Нижегородской области тушат пожар в промзоне, где горят емкости с битумом