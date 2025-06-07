https://ria.ru/20250607/pozhar-2021524495.html
В Ростовской области полностью потушили пожар на складе
В Ростовской области полностью потушили пожар на складе - РИА Новости, 07.06.2025
В Ростовской области полностью потушили пожар на складе
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:10:00+03:00
2025-06-07T16:10:00+03:00
2025-06-07T16:10:00+03:00
ростовская область
азов
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. Пожар на складе с полимерной продукцией на улице Победы, 47Ж произошел в субботу днем. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Позже пожар был локализован. Работника склада госпитализировали с ожогами. "Пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ГУ МЧС области. Сообщалось, что к тушению были привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, азов, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ростовская область, Азов, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области полностью потушили пожар на складе
В Азове полностью потушили пожар на складе с полимерной продукцией