https://ria.ru/20250607/pozhar-2021505956.html

В Ростовской области локализовали пожар на складе с полимерной продукцией

В Ростовской области локализовали пожар на складе с полимерной продукцией - РИА Новости, 07.06.2025

В Ростовской области локализовали пожар на складе с полимерной продукцией

Пожар на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, есть один пострадавший, сообщил... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:59:00+03:00

2025-06-07T13:59:00+03:00

2025-06-07T14:08:00+03:00

происшествия

ростовская область

азов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Пожар на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, есть один пострадавший, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону."13.26 мск локализация на 2000 квадратных метров. Мужчина, работник склада… госпитализирован с ожогами", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что склад с полимерной продукцией загорелся в Азове Ростовской области на 2 тысячах квадратных метров, к тушению привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250607/priamurja-2021476814.html

ростовская область

азов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, азов