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В Ростовской области локализовали пожар на складе с полимерной продукцией
В Ростовской области локализовали пожар на складе с полимерной продукцией - РИА Новости, 07.06.2025
В Ростовской области локализовали пожар на складе с полимерной продукцией
Пожар на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, есть один пострадавший, сообщил... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:59:00+03:00
2025-06-07T13:59:00+03:00
2025-06-07T14:08:00+03:00
происшествия
ростовская область
азов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Пожар на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, есть один пострадавший, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону."13.26 мск локализация на 2000 квадратных метров. Мужчина, работник склада… госпитализирован с ожогами", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что склад с полимерной продукцией загорелся в Азове Ростовской области на 2 тысячах квадратных метров, к тушению привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250607/priamurja-2021476814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, азов
Происшествия, Ростовская область, Азов
В Ростовской области локализовали пожар на складе с полимерной продукцией
В ростовском Азове локализовали пожар на складе с полимерной продукцией