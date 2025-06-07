В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы
В самосвале Shacman на федеральной трассе в Приамурье вспыхнули шпалы
© Фото : Амурские спасатели/TelegramПожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman
Пожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн - РИА Новости. Пожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman и были экстренно выгружены на федеральную трассу "Амур" в Приамурье, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Шестого июня на территории федеральной автодороги "Амур", 1203 километр, в районе посёлка Сиваки Магдагачинского района произошло возгорание груза с железнодорожными шпалами, перевозимыми автомобилем Shacman (самосвал). В целях предотвращения распространения огня водитель экстренно разгрузил горящие шпалы на проезжую часть. Работники пожарной охраны локализовали и полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
На время тушения на участке федеральной трассы было организовано реверсивное движение для обеспечения безопасности. После ликвидации возгорания повреждённый груз с помощью манипулятора КРАЗа загрузили обратно в самосвал, перевозка шпал продолжилась. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
В Анапе загорелись автомобильные покрышки
Вчера, 13:53