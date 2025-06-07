Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 07.06.2025 (обновлено: 12:49 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/pozhar-2021460639.html
В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы
В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы - РИА Новости, 07.06.2025
В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы
Пожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman и были экстренно выгружены на федеральную трассу "Амур" в Приамурье, сообщает... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T05:03:00+03:00
2025-06-07T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
магдагачинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021496482_0:19:1040:604_1920x0_80_0_0_b4d3e54069159de8b33c4d06d6c5d841.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн - РИА Новости. Пожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman и были экстренно выгружены на федеральную трассу "Амур" в Приамурье, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "Шестого июня на территории федеральной автодороги "Амур", 1203 километр, в районе посёлка Сиваки Магдагачинского района произошло возгорание груза с железнодорожными шпалами, перевозимыми автомобилем Shacman (самосвал). В целях предотвращения распространения огня водитель экстренно разгрузил горящие шпалы на проезжую часть. Работники пожарной охраны локализовали и полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении. На время тушения на участке федеральной трассы было организовано реверсивное движение для обеспечения безопасности. После ликвидации возгорания повреждённый груз с помощью манипулятора КРАЗа загрузили обратно в самосвал, перевозка шпал продолжилась. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
https://ria.ru/20250606/pozhar-2021317909.html
магдагачинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021496482_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_b0e01d5a5371db9ff7c15c224b78bc51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магдагачинский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Магдагачинский район
В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы

В самосвале Shacman на федеральной трассе в Приамурье вспыхнули шпалы

© Фото : Амурские спасатели/TelegramПожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman
Пожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : Амурские спасатели/Telegram
Пожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн - РИА Новости. Пожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman и были экстренно выгружены на федеральную трассу "Амур" в Приамурье, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Шестого июня на территории федеральной автодороги "Амур", 1203 километр, в районе посёлка Сиваки Магдагачинского района произошло возгорание груза с железнодорожными шпалами, перевозимыми автомобилем Shacman (самосвал). В целях предотвращения распространения огня водитель экстренно разгрузил горящие шпалы на проезжую часть. Работники пожарной охраны локализовали и полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
На время тушения на участке федеральной трассы было организовано реверсивное движение для обеспечения безопасности. После ликвидации возгорания повреждённый груз с помощью манипулятора КРАЗа загрузили обратно в самосвал, перевозка шпал продолжилась. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Тушение пожара на Пионерском проспекте в Анапе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Анапе загорелись автомобильные покрышки
Вчера, 13:53
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМагдагачинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала