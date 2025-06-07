https://ria.ru/20250607/pozhar-2021460639.html

В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы

В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы - РИА Новости, 07.06.2025

В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы

Пожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman и были экстренно выгружены на федеральную трассу "Амур" в Приамурье, сообщает... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T05:03:00+03:00

2025-06-07T05:03:00+03:00

2025-06-07T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

магдагачинский район

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн - РИА Новости. Пожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman и были экстренно выгружены на федеральную трассу "Амур" в Приамурье, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "Шестого июня на территории федеральной автодороги "Амур", 1203 километр, в районе посёлка Сиваки Магдагачинского района произошло возгорание груза с железнодорожными шпалами, перевозимыми автомобилем Shacman (самосвал). В целях предотвращения распространения огня водитель экстренно разгрузил горящие шпалы на проезжую часть. Работники пожарной охраны локализовали и полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении. На время тушения на участке федеральной трассы было организовано реверсивное движение для обеспечения безопасности. После ликвидации возгорания повреждённый груз с помощью манипулятора КРАЗа загрузили обратно в самосвал, перевозка шпал продолжилась. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

https://ria.ru/20250606/pozhar-2021317909.html

магдагачинский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, магдагачинский район