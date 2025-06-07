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Вильфанд назвал главный фактор повышения глобальной температуры - РИА Новости, 07.06.2025
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Наука
 
02:46 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/poteplenie-2021456937.html
Вильфанд назвал главный фактор повышения глобальной температуры
Вильфанд назвал главный фактор повышения глобальной температуры - РИА Новости, 07.06.2025
Вильфанд назвал главный фактор повышения глобальной температуры
Главный фактором повышения глобальной температуры сейчас является деятельность человека, она сильно превышает влияние природных явлений, например, Эль-Ниньо,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T02:46:00+03:00
2025-06-07T02:46:00+03:00
наука
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тихий океан
россия
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роман вильфанд
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Главный фактором повышения глобальной температуры сейчас является деятельность человека, она сильно превышает влияние природных явлений, например, Эль-Ниньо, которое нагревало планету в 2023 и 2024 годах, не вернется как минимум до осени, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Сейчас главный фактор - парниковые газы, это удивительно. Сейчас это уже, можно сказать, закон - антропогенное влияние (на изменение климата – ред.) существенно превышает природное", - сказал Вильфанд. Он напомнил, что природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, в апреле перешло в нейтральную фазу. "До конца осени с максимальной вероятностью существенной фазы не будет. Может быть, начнутся какие-то тенденции, но до конца осени явно будет такая ситуация (нейтральная фаза – ред.)", - добавил синоптик. Он отметил, что обычно Ла-Нинья и обратное ему явление Эль-Ниньо, которое нагревает Тихий океан, чередуются, но иногда происходит и повторение фаз. Синоптик также подчеркнул, что прошедшая недавно фаза Ла-Нинья была очень слабой и почти не оказала влияния на глобальную температуру. Явления Ла-Нинья и Эль-Ниньо влияют на погодные условия почти на всей планете. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и, наоборот, вызывает аномальное повышение температуры. Последний раз Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.
https://ria.ru/20250202/vilfand-1996853829.html
https://ria.ru/20250203/vilfand-1996943286.html
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космос - риа наука, тихий океан, россия, земля, роман вильфанд, гидрометцентр
Наука, Космос - РИА Наука, Тихий океан, Россия, Земля, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд назвал главный фактор повышения глобальной температуры

Вильфанд: температура на Земле растет из-за человека, Эль-Ниньо пока не вернется

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Fotolia / Elenarts
Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Главный фактором повышения глобальной температуры сейчас является деятельность человека, она сильно превышает влияние природных явлений, например, Эль-Ниньо, которое нагревало планету в 2023 и 2024 годах, не вернется как минимум до осени, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сейчас главный фактор - парниковые газы, это удивительно. Сейчас это уже, можно сказать, закон - антропогенное влияние (на изменение климата – ред.) существенно превышает природное", - сказал Вильфанд.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, рассказал Вильфанд
2 февраля, 03:33
Он напомнил, что природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, в апреле перешло в нейтральную фазу.
"До конца осени с максимальной вероятностью существенной фазы не будет. Может быть, начнутся какие-то тенденции, но до конца осени явно будет такая ситуация (нейтральная фаза – ред.)", - добавил синоптик.
Он отметил, что обычно Ла-Нинья и обратное ему явление Эль-Ниньо, которое нагревает Тихий океан, чередуются, но иногда происходит и повторение фаз. Синоптик также подчеркнул, что прошедшая недавно фаза Ла-Нинья была очень слабой и почти не оказала влияния на глобальную температуру.
Явления Ла-Нинья и Эль-Ниньо влияют на погодные условия почти на всей планете. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и, наоборот, вызывает аномальное повышение температуры.
Последний раз Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Вильфанд сообщил, что 2025 год может войти в пятерку самых жарких
3 февраля, 03:56
 
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