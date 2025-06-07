https://ria.ru/20250607/poteplenie-2021456937.html

Вильфанд назвал главный фактор повышения глобальной температуры

Вильфанд назвал главный фактор повышения глобальной температуры - РИА Новости, 07.06.2025

Вильфанд назвал главный фактор повышения глобальной температуры

Главный фактором повышения глобальной температуры сейчас является деятельность человека, она сильно превышает влияние природных явлений, например, Эль-Ниньо,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T02:46:00+03:00

2025-06-07T02:46:00+03:00

2025-06-07T02:46:00+03:00

наука

космос - риа наука

тихий океан

россия

земля

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_70be60d6205ce612ab70f847d0c8c516.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Главный фактором повышения глобальной температуры сейчас является деятельность человека, она сильно превышает влияние природных явлений, например, Эль-Ниньо, которое нагревало планету в 2023 и 2024 годах, не вернется как минимум до осени, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Сейчас главный фактор - парниковые газы, это удивительно. Сейчас это уже, можно сказать, закон - антропогенное влияние (на изменение климата – ред.) существенно превышает природное", - сказал Вильфанд. Он напомнил, что природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, в апреле перешло в нейтральную фазу. "До конца осени с максимальной вероятностью существенной фазы не будет. Может быть, начнутся какие-то тенденции, но до конца осени явно будет такая ситуация (нейтральная фаза – ред.)", - добавил синоптик. Он отметил, что обычно Ла-Нинья и обратное ему явление Эль-Ниньо, которое нагревает Тихий океан, чередуются, но иногда происходит и повторение фаз. Синоптик также подчеркнул, что прошедшая недавно фаза Ла-Нинья была очень слабой и почти не оказала влияния на глобальную температуру. Явления Ла-Нинья и Эль-Ниньо влияют на погодные условия почти на всей планете. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и, наоборот, вызывает аномальное повышение температуры. Последний раз Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.

https://ria.ru/20250202/vilfand-1996853829.html

https://ria.ru/20250203/vilfand-1996943286.html

тихий океан

россия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, тихий океан, россия, земля, роман вильфанд, гидрометцентр