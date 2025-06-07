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В Ростовской области проверят фото с нацистскими жестами подростков - РИА Новости, 07.06.2025
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00:22 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/politsiya-2021449552.html
В Ростовской области проверят фото с нацистскими жестами подростков
В Ростовской области проверят фото с нацистскими жестами подростков - РИА Новости, 07.06.2025
В Ростовской области проверят фото с нацистскими жестами подростков
Сотрудники полиции проводят проверку по факту размещения в интернет фотографий, где несовершеннолетние в Ростовской области демонстрируют, вероятно, нацистские... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T00:22:00+03:00
2025-06-07T00:22:00+03:00
происшествия
ростовская область
волгодонск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту размещения в интернет фотографий, где несовершеннолетние в Ростовской области демонстрируют, вероятно, нацистские жесты, самих участников инцидента установили и доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону. В пятницу в ряде соцсетей города Волгодонска в Ростовской области распространялись фотографии, на которых якобы волгодонские школьники на фоне знамени Победы демонстрируют знаки, похожие на нацистское приветствие. Сообщается, что подросткам на вид 14-15 лет, некоторые из них понимали, что совершают противоправные действия, и фотографировались в масках, скрывающие их лица. Вечером полиция Ростовской области прокомментировала появление этих фотографий, не уточняя, в каком городе региона произошел этот инцидент. "Проводится проверка по факту размещения в сети интернет фотографий, на которых несовершеннолетние демонстрируют жесты, предположительно относящиеся к экстремистской идеологии. Все участники инцидента были установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении. Там же отмечается, что дети еще не достигли возраста, с которого наступает уголовная или административная ответственность. В связи с этим в отношении их законных представителей составлены административные протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД РФ по Ростовской области.
https://ria.ru/20250524/shtraf-2018802628.html
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ростовская область
волгодонск
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происшествия, ростовская область, волгодонск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростовская область, Волгодонск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростовской области проверят фото с нацистскими жестами подростков

Ростовская полиция нашла подростков, показывавших похожие на нацистские жесты

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту размещения в интернет фотографий, где несовершеннолетние в Ростовской области демонстрируют, вероятно, нацистские жесты, самих участников инцидента установили и доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
В пятницу в ряде соцсетей города Волгодонска в Ростовской области распространялись фотографии, на которых якобы волгодонские школьники на фоне знамени Победы демонстрируют знаки, похожие на нацистское приветствие. Сообщается, что подросткам на вид 14-15 лет, некоторые из них понимали, что совершают противоправные действия, и фотографировались в масках, скрывающие их лица. Вечером полиция Ростовской области прокомментировала появление этих фотографий, не уточняя, в каком городе региона произошел этот инцидент.
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"Проводится проверка по факту размещения в сети интернет фотографий, на которых несовершеннолетние демонстрируют жесты, предположительно относящиеся к экстремистской идеологии. Все участники инцидента были установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что дети еще не достигли возраста, с которого наступает уголовная или административная ответственность. В связи с этим в отношении их законных представителей составлены административные протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД РФ по Ростовской области.
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