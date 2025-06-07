https://ria.ru/20250607/podmoskove-2021472356.html

В Подмосковье два человека пострадали после отражения атаки беспилотников

В Подмосковье два человека пострадали после отражения атаки беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025

В Подмосковье два человека пострадали после отражения атаки беспилотников

В Подмосковье два человека пострадали после отражения атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T09:00:00+03:00

2025-06-07T09:00:00+03:00

2025-06-07T10:28:00+03:00

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Подмосковье два человека пострадали после отражения атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Большая часть дронов была уничтожена еще на подлете. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ "Юбилейный", осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина", — написал он в своем Telegram-канале.Пострадавших госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь. Раненые находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.Также пострадал частный дом: повреждения получили крыша, стена, хозпостройки и машина. Восстановление здания и поддержка семьи находятся на контроле.Атаку отразили ночью и накануне днем, военные сбили девять беспилотников.Украинские БПЛА уничтожили в:"Во всех затронутых населенных пунктах также работают оперативные службы", — указал Воробьев.Как сообщили в Минобороны, средства ПВО уничтожили ночью 36 БПЛА противника над Московским регионом, Курской, Брянской, Калужской и Смоленской областями.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021461734.html

https://ria.ru/20250606/lisichansk-2021344858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), происшествия