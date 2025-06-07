Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье два человека пострадали после отражения атаки беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 07.06.2025 (обновлено: 10:28 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/podmoskove-2021472356.html
В Подмосковье два человека пострадали после отражения атаки беспилотников
В Подмосковье два человека пострадали после отражения атаки беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025
В Подмосковье два человека пострадали после отражения атаки беспилотников
В Подмосковье два человека пострадали после отражения атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T09:00:00+03:00
2025-06-07T10:28:00+03:00
московская область (подмосковье)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021477168_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_38240e5804cb3f86213b934f2264605d.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Подмосковье два человека пострадали после отражения атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Большая часть дронов была уничтожена еще на подлете. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ "Юбилейный", осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина", — написал он в своем Telegram-канале.Пострадавших госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь. Раненые находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.Также пострадал частный дом: повреждения получили крыша, стена, хозпостройки и машина. Восстановление здания и поддержка семьи находятся на контроле.Атаку отразили ночью и накануне днем, военные сбили девять беспилотников.Украинские БПЛА уничтожили в:&quot;Во всех затронутых населенных пунктах также работают оперативные службы&quot;, — указал Воробьев.Как сообщили в Минобороны, средства ПВО уничтожили ночью 36 БПЛА противника над Московским регионом, Курской, Брянской, Калужской и Смоленской областями.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021461734.html
https://ria.ru/20250606/lisichansk-2021344858.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021477168_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_f5b88b3bc9982451b57398112300e2d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье два человека пострадали после отражения атаки беспилотников

В Подмосковье два человека пострадали после атаки БПЛА ночью и накануне днем

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramПовреждения в результате отражения атаки БПЛА в Московской области
Повреждения в результате отражения атаки БПЛА в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Повреждения в результате отражения атаки БПЛА в Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Подмосковье два человека пострадали после отражения атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«
"Большая часть дронов была уничтожена еще на подлете. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ "Юбилейный", осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина", — написал он в своем Telegram-канале.
Уничтожение пункта временной дислокации расчета украинского БПЛА Лелека в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
ВС России уничтожили пункт дислокации расчета украинского беспилотника
05:18
Пострадавших госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь. Раненые находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.
Также пострадал частный дом: повреждения получили крыша, стена, хозпостройки и машина. Восстановление здания и поддержка семьи находятся на контроле.
Атаку отразили ночью и накануне днем, военные сбили девять беспилотников.
Украинские БПЛА уничтожили в:
  • Зарайске;
  • Одинцово;
  • Домодедове;
  • Истре;
  • Солнечногорске.
«

"Во всех затронутых населенных пунктах также работают оперативные службы", — указал Воробьев.

Как сообщили в Минобороны, средства ПВО уничтожили ночью 36 БПЛА противника над Московским регионом, Курской, Брянской, Калужской и Смоленской областями.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Лисичанске мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ
Вчера, 15:27
 
Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала