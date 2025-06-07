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Пляжи в турецком Бодруме пустуют из-за рекордно высоких цен - РИА Новости, 07.06.2025
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Туризм
 
21:29 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/pljazhi-2021566159.html
Пляжи в турецком Бодруме пустуют из-за рекордно высоких цен
Пляжи в турецком Бодруме пустуют из-за рекордно высоких цен - РИА Новости, 07.06.2025
Пляжи в турецком Бодруме пустуют из-за рекордно высоких цен
Пляжи турецкого Бодрума, несмотря на выходные в честь Курбан-байрама, не заполнены целиком из-за высоких цен, стоимость входа на платные пляжи доходит до 255... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T21:29:00+03:00
2025-06-07T21:29:00+03:00
туризм
новости - туризм
бодрум
турция
мармарис
празднование курбан-байрама
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СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Пляжи турецкого Бодрума, несмотря на выходные в честь Курбан-байрама, не заполнены целиком из-за высоких цен, стоимость входа на платные пляжи доходит до 255 долларов с человека, сообщают турецкие СМИ. В Турции объявлены выходные с 5 по 9 июня включительно в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам. Многие граждане воспользовались шансом и отправились отдыхать на курорты. "Цены на платные пляжи вновь установили рекорд и выросли на 300%: цены на "люксовые" пляжи Бодрума устанавливают по традиции в евро, поэтому вход на некоторые пляжи будет стоить 200-225 евро с человека, на курорте Чешме для входа на пляж потребуется потратить депозит в размере 5500 лир. На курортах Фетхие, Мармарис и Джунда цены на разумном уровне", - пишет газета Ekonomim. По ее данным, в 225 евро (255 долларов) обойдется вход на пляж Buddha Bar Beach в Бодруме. Вход на пляж Мачакызы стоит 200 евро и 15% сервисного сбора, на пляже отеля Kuum потребуется отдать депозит как минимум 4500 лир. В то же время есть пляжи, где вход стоит 700 лир (18 долларов). "Впервые на Курбан-байрам на пляжах Бодрума пусто. На центральных пляжах Кумбахче, Пашатарласы и Гюмбет лежаки пустуют, а отели заполнены не более чем на 60%", - пишет местное издание Muğla Postası. В основном в Бодрум в этом году прибыли представители турецкой диаспоры из ФРГ и Нидерландов, отмечает СМИ. По данным телеканала Haber Global, на улицах турецкого Айвалыка образовались длинные очереди из желающих попасть на греческий остров Лесбос - граждане выбирают это направление, так как даже с учетом платной визы отдых на греческих островах обходится дешевле. Аналогичная ситуация складывалась в 2024 году - тогда туристический сезон оказался непростым для ресторанов и магазинов турецкого курорта Бодрум из-за растущих цен, немалую роль играли высокие оптовые цены, сообщала в интервью РИА Новости глава Ассоциации предпринимателей и промышленников Бодрума (BESİAD) Неслихан Назлыоглу. Отели курорта Бодрум на Эгейском море были заполнены не целиком из-за завышенных цен, говорил прошлым летом официальный представитель Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Хамит Кук. По его словам, турецкие туристы избегали поездок в Бодрум из-за экономического кризиса, а рестораны пустуовали.
https://ria.ru/20250607/turtsiya-2021452393.html
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новости - туризм, бодрум, турция, мармарис, празднование курбан-байрама
Туризм, Новости - Туризм, Бодрум, Турция, Мармарис, Празднование Курбан-байрама
Пляжи в турецком Бодруме пустуют из-за рекордно высоких цен

Ekonomim: пляжи турецкого Бодрума пустуют из-за цен на вход до $255 с человека

© РИА Новости / Мария СеливановаОдин из пляжей отеля Lujo Bodrum в Бодруме
Один из пляжей отеля Lujo Bodrum в Бодруме - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Один из пляжей отеля Lujo Bodrum в Бодруме. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Пляжи турецкого Бодрума, несмотря на выходные в честь Курбан-байрама, не заполнены целиком из-за высоких цен, стоимость входа на платные пляжи доходит до 255 долларов с человека, сообщают турецкие СМИ.
В Турции объявлены выходные с 5 по 9 июня включительно в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам. Многие граждане воспользовались шансом и отправились отдыхать на курорты.
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"Цены на платные пляжи вновь установили рекорд и выросли на 300%: цены на "люксовые" пляжи Бодрума устанавливают по традиции в евро, поэтому вход на некоторые пляжи будет стоить 200-225 евро с человека, на курорте Чешме для входа на пляж потребуется потратить депозит в размере 5500 лир. На курортах Фетхие, Мармарис и Джунда цены на разумном уровне", - пишет газета Ekonomim.
По ее данным, в 225 евро (255 долларов) обойдется вход на пляж Buddha Bar Beach в Бодруме. Вход на пляж Мачакызы стоит 200 евро и 15% сервисного сбора, на пляже отеля Kuum потребуется отдать депозит как минимум 4500 лир. В то же время есть пляжи, где вход стоит 700 лир (18 долларов).
"Впервые на Курбан-байрам на пляжах Бодрума пусто. На центральных пляжах Кумбахче, Пашатарласы и Гюмбет лежаки пустуют, а отели заполнены не более чем на 60%", - пишет местное издание Muğla Postası.
В основном в Бодрум в этом году прибыли представители турецкой диаспоры из ФРГ и Нидерландов, отмечает СМИ.
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По данным телеканала Haber Global, на улицах турецкого Айвалыка образовались длинные очереди из желающих попасть на греческий остров Лесбос - граждане выбирают это направление, так как даже с учетом платной визы отдых на греческих островах обходится дешевле.
Аналогичная ситуация складывалась в 2024 году - тогда туристический сезон оказался непростым для ресторанов и магазинов турецкого курорта Бодрум из-за растущих цен, немалую роль играли высокие оптовые цены, сообщала в интервью РИА Новости глава Ассоциации предпринимателей и промышленников Бодрума (BESİAD) Неслихан Назлыоглу. Отели курорта Бодрум на Эгейском море были заполнены не целиком из-за завышенных цен, говорил прошлым летом официальный представитель Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Хамит Кук. По его словам, турецкие туристы избегали поездок в Бодрум из-за экономического кризиса, а рестораны пустуовали.
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