https://ria.ru/20250607/peregovory-2021504908.html

Украинская сторона не явилась на место выдачи тел и обмена пленными

Украинская сторона не явилась на место выдачи тел и обмена пленными - РИА Новости, 07.06.2025

Украинская сторона не явилась на место выдачи тел и обмена пленными

Представители Украины не явились на место выдачи тел и обмена военнопленными, сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:52:00+03:00

2025-06-07T13:52:00+03:00

2025-06-07T15:07:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Представители Украины не явились на место выдачи тел и обмена военнопленными, сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский."До сих пор, к сожалению, мы не понимаем, почему там нет представителей украинской стороны, нет их делегации, нет списков", — сказал он журналистам.Другие заявления:"Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел и обмен военнопленными", — отметил Мединский.Встреча в СтамбулеВ понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.

https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021229742.html

https://ria.ru/20250607/svo-2021068826.html

https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021432744.html

украина

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Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ 2025-06-07T13:52 true PT1M51S

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, украина, владимир мединский, россия, киев