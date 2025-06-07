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Украинская сторона не явилась на место выдачи тел и обмена пленными - РИА Новости, 07.06.2025
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13:52 07.06.2025 (обновлено: 15:07 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/peregovory-2021504908.html
Украинская сторона не явилась на место выдачи тел и обмена пленными
Украинская сторона не явилась на место выдачи тел и обмена пленными - РИА Новости, 07.06.2025
Украинская сторона не явилась на место выдачи тел и обмена пленными
Представители Украины не явились на место выдачи тел и обмена военнопленными, сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:52:00+03:00
2025-06-07T15:07:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
украина
владимир мединский
россия
киев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Представители Украины не явились на место выдачи тел и обмена военнопленными, сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский."До сих пор, к сожалению, мы не понимаем, почему там нет представителей украинской стороны, нет их делегации, нет списков", — сказал он журналистам.Другие заявления:&quot;Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел и обмен военнопленными&quot;, — отметил Мединский.Встреча в СтамбулеВ понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021229742.html
https://ria.ru/20250607/svo-2021068826.html
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Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ
Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, украина, владимир мединский, россия, киев
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Украина, Владимир Мединский, Россия, Киев

Украинская сторона не явилась на место выдачи тел и обмена пленными

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Представители Украины не явились на место выдачи тел и обмена военнопленными, сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский.
«
"До сих пор, к сожалению, мы не понимаем, почему там нет представителей украинской стороны, нет их делегации, нет списков", — сказал он журналистам.
Другие заявления:
  • Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными согласно Стамбульским договоренностям;
  • Первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена, остальные на подходе;
  • Россия подготовила для передачи Украине шесть тысяч замороженных тел солдат ВСУ в рефрижераторах и в специальных вагонах, многие из них с документами;
  • Москва передала Киеву первый список из 640 военнопленных, категорий раненые, тяжелобольные и пленные младше 25 лет, чтобы начать обмен;
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  • Контактная группа Минобороны России находится на границе, но переговорщики противоположной стороны даже не прибыли на место обмена;
«

"Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел и обмен военнопленными", — отметил Мединский.

  • Москва призывает Киев четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности и немедленно приступить к обмену военнопленными, чтобы по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получили шанс вернуться домой;
  • Россия призывает Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле;
  • Международные СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными и убедиться, что Москва полностью готова соблюдать достигнутые договоренности.
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Встреча в Стамбуле

В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
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Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ миреУкраинаВладимир МединскийРоссияКиев
 
 
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