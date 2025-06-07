Украинская сторона не явилась на место выдачи тел и обмена пленными
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Представители Украины не явились на место выдачи тел и обмена военнопленными, сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский.
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"До сих пор, к сожалению, мы не понимаем, почему там нет представителей украинской стороны, нет их делегации, нет списков", — сказал он журналистам.
Другие заявления:
- Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными согласно Стамбульским договоренностям;
- Первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена, остальные на подходе;
- Россия подготовила для передачи Украине шесть тысяч замороженных тел солдат ВСУ в рефрижераторах и в специальных вагонах, многие из них с документами;
- Москва передала Киеву первый список из 640 военнопленных, категорий раненые, тяжелобольные и пленные младше 25 лет, чтобы начать обмен;
- Контактная группа Минобороны России находится на границе, но переговорщики противоположной стороны даже не прибыли на место обмена;
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"Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел и обмен военнопленными", — отметил Мединский.
- Москва призывает Киев четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности и немедленно приступить к обмену военнопленными, чтобы по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получили шанс вернуться домой;
- Россия призывает Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле;
- Международные СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными и убедиться, что Москва полностью готова соблюдать достигнутые договоренности.
Встреча в Стамбуле
В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.