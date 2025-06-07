https://ria.ru/20250607/pensii-2021449253.html

Россиянам объяснили, кому повысят пенсии этим летом

Россиянам объяснили, кому повысят пенсии этим летом - РИА Новости, 07.06.2025

Россиянам объяснили, кому повысят пенсии этим летом

Пенсионные выплаты летом 2025 года будут увеличены в несколько этапов, это коснется разных категорий получателей, рассказал агентству "Прайм" декан факультета... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T03:15:00+03:00

2025-06-07T03:15:00+03:00

2025-06-07T03:15:00+03:00

вадим виноградов

общество

высшая школа экономики (вшэ)

россия

пенсии

деньги

долголетие

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пенсионные выплаты летом 2025 года будут увеличены в несколько этапов, это коснется разных категорий получателей, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.В частности, пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, в июне получат право на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии, которая составит 8 907 рублей 70 копеек ежемесячно. Если за таким пенсионером оформить официальный уход, к этой сумме добавится еще 1 314 рублей.Аналогичное повышение ждет граждан, которым в мае была оформлена первая группа инвалидности."Важно отметить, что доплата назначается только по одному основанию — либо по достижению 80-летнего возраста, либо по факту получения инвалидности", — сказал Виноградов.С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров с учетом заработанных ими за 2024 год баллов, а также для угольщиков и сотрудников гражданской авиации, которые имеют на это право и подали заявку с 1 апреля по 30 июня. Большая часть пересчетов произойдет автоматически, заключил специалист.

https://ria.ru/20250606/pensiya-2021204025.html

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вадим виноградов, общество, высшая школа экономики (вшэ), россия, пенсии, деньги, долголетие