https://ria.ru/20250607/pensii-2021449253.html
Россиянам объяснили, кому повысят пенсии этим летом
Россиянам объяснили, кому повысят пенсии этим летом - РИА Новости, 07.06.2025
Россиянам объяснили, кому повысят пенсии этим летом
Пенсионные выплаты летом 2025 года будут увеличены в несколько этапов, это коснется разных категорий получателей, рассказал агентству "Прайм" декан факультета... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T03:15:00+03:00
2025-06-07T03:15:00+03:00
2025-06-07T03:15:00+03:00
вадим виноградов
общество
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россия
пенсии
деньги
долголетие
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пенсионные выплаты летом 2025 года будут увеличены в несколько этапов, это коснется разных категорий получателей, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.В частности, пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, в июне получат право на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии, которая составит 8 907 рублей 70 копеек ежемесячно. Если за таким пенсионером оформить официальный уход, к этой сумме добавится еще 1 314 рублей.Аналогичное повышение ждет граждан, которым в мае была оформлена первая группа инвалидности."Важно отметить, что доплата назначается только по одному основанию — либо по достижению 80-летнего возраста, либо по факту получения инвалидности", — сказал Виноградов.С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров с учетом заработанных ими за 2024 год баллов, а также для угольщиков и сотрудников гражданской авиации, которые имеют на это право и подали заявку с 1 апреля по 30 июня. Большая часть пересчетов произойдет автоматически, заключил специалист.
https://ria.ru/20250606/pensiya-2021204025.html
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вадим виноградов, общество, высшая школа экономики (вшэ), россия, пенсии, деньги, долголетие
Вадим Виноградов, Общество, Высшая школа экономики (ВШЭ), Россия, Пенсии, Деньги, Долголетие
Россиянам объяснили, кому повысят пенсии этим летом
Доцент Виноградов: летом повысят пенсию россиянам, которые в мае достигли 80 лет