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Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли более десяти иранских паломников - РИА Новости, 07.06.2025
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Религия
 
14:28 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/palomniki-2021510345.html
Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли более десяти иранских паломников
Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли более десяти иранских паломников - РИА Новости, 07.06.2025
Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли более десяти иранских паломников
Тринадцать иранских паломников скончались во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жаркой погоды, сообщает оперативный штаб здравоохранения общества Красного... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:28:00+03:00
2025-06-07T14:28:00+03:00
религия
саудовская аравия
иран
мекка
красный полумесяц
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ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Тринадцать иранских паломников скончались во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жаркой погоды, сообщает оперативный штаб здравоохранения общества Красного Полумесяца Ирана. Хадж - паломничество в Мекку в Саудовской Аравии - является одним из пяти столпов ислама, его должен совершить каждый мусульманин, если у него есть на то физическая и финансовая возможности. В 2025 году хадж проходит с 4 по 9 июня, в пятницу мусульмане всего мира отметили праздник Курбан-байрам. &quot;На данный момент во время хаджа в Саудовской Аравии скончались 13 иранских паломников&quot;, – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале общества Красного Полумесяца Ирана.Ежегодное массовое паломничество к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. Так, во время хаджа в 2023 году погибли 240 человек, были зарегистрированы более 10 тысяч недомоганий паломников, связанных с жарой. Как передавало агентство Франс Пресс, в 2024 году во время хаджа из-за жаркой погоды скончались не менее 550 паломников.
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саудовская аравия, иран, мекка, красный полумесяц
Религия, Саудовская Аравия, Иран, Мекка, Красный полумесяц
Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли более десяти иранских паломников

Красный Полумесяц ИРИ: во время хаджа в Саудовской Аравии умерли 13 иранцев

© AP Photo / Rafiq MaqboolПаломники во время хаджа недалеко от Мекки
Паломники во время хаджа недалеко от Мекки - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Паломники во время хаджа недалеко от Мекки. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Тринадцать иранских паломников скончались во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жаркой погоды, сообщает оперативный штаб здравоохранения общества Красного Полумесяца Ирана.
Хадж - паломничество в Мекку в Саудовской Аравии - является одним из пяти столпов ислама, его должен совершить каждый мусульманин, если у него есть на то физическая и финансовая возможности. В 2025 году хадж проходит с 4 по 9 июня, в пятницу мусульмане всего мира отметили праздник Курбан-байрам.
«

"На данный момент во время хаджа в Саудовской Аравии скончались 13 иранских паломников", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале общества Красного Полумесяца Ирана.

Ежегодное массовое паломничество к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. Так, во время хаджа в 2023 году погибли 240 человек, были зарегистрированы более 10 тысяч недомоганий паломников, связанных с жарой. Как передавало агентство Франс Пресс, в 2024 году во время хаджа из-за жаркой погоды скончались не менее 550 паломников.
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РелигияСаудовская АравияИранМеккаКрасный полумесяц
 
 
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