Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли более десяти иранских паломников
Красный Полумесяц ИРИ: во время хаджа в Саудовской Аравии умерли 13 иранцев
© AP Photo / Rafiq MaqboolПаломники во время хаджа недалеко от Мекки
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Паломники во время хаджа недалеко от Мекки. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Тринадцать иранских паломников скончались во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жаркой погоды, сообщает оперативный штаб здравоохранения общества Красного Полумесяца Ирана.
Хадж - паломничество в Мекку в Саудовской Аравии - является одним из пяти столпов ислама, его должен совершить каждый мусульманин, если у него есть на то физическая и финансовая возможности. В 2025 году хадж проходит с 4 по 9 июня, в пятницу мусульмане всего мира отметили праздник Курбан-байрам.
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"На данный момент во время хаджа в Саудовской Аравии скончались 13 иранских паломников", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале общества Красного Полумесяца Ирана.
Ежегодное массовое паломничество к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. Так, во время хаджа в 2023 году погибли 240 человек, были зарегистрированы более 10 тысяч недомоганий паломников, связанных с жарой. Как передавало агентство Франс Пресс, в 2024 году во время хаджа из-за жаркой погоды скончались не менее 550 паломников.