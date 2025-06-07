https://ria.ru/20250607/palomniki-2021510345.html

Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли более десяти иранских паломников

Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли более десяти иранских паломников - РИА Новости, 07.06.2025

Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли более десяти иранских паломников

Тринадцать иранских паломников скончались во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жаркой погоды, сообщает оперативный штаб здравоохранения общества Красного... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T14:28:00+03:00

2025-06-07T14:28:00+03:00

2025-06-07T14:28:00+03:00

религия

саудовская аравия

иран

мекка

красный полумесяц

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ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Тринадцать иранских паломников скончались во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жаркой погоды, сообщает оперативный штаб здравоохранения общества Красного Полумесяца Ирана. Хадж - паломничество в Мекку в Саудовской Аравии - является одним из пяти столпов ислама, его должен совершить каждый мусульманин, если у него есть на то физическая и финансовая возможности. В 2025 году хадж проходит с 4 по 9 июня, в пятницу мусульмане всего мира отметили праздник Курбан-байрам. "На данный момент во время хаджа в Саудовской Аравии скончались 13 иранских паломников", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале общества Красного Полумесяца Ирана.Ежегодное массовое паломничество к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. Так, во время хаджа в 2023 году погибли 240 человек, были зарегистрированы более 10 тысяч недомоганий паломников, связанных с жарой. Как передавало агентство Франс Пресс, в 2024 году во время хаджа из-за жаркой погоды скончались не менее 550 паломников.

https://ria.ru/20250607/zhertvoprinosheniya-2021457150.html

саудовская аравия

иран

мекка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саудовская аравия, иран, мекка, красный полумесяц