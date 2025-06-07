https://ria.ru/20250607/opros-2021473825.html

Опрос показал, кого республиканцы поддерживают в конфликте Трампа и Маска

Опрос показал, кого республиканцы поддерживают в конфликте Трампа и Маска - РИА Новости, 07.06.2025

Опрос показал, кого республиканцы поддерживают в конфликте Трампа и Маска

Приблизительно шесть из каждых десяти сторонников Республиканской партии США в конфликте между американским президентом Дональдом Трампом и предпринимателем... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T09:26:00+03:00

2025-06-07T09:26:00+03:00

2025-06-07T09:26:00+03:00

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сша

илон маск

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tesla motors

конфликт трампа и маска

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Приблизительно шесть из каждых десяти сторонников Республиканской партии США в конфликте между американским президентом Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском встали на сторону главы Белого дома, следует из данных опроса исследовательской компании JL Partners для газеты Daily Mail. "В опросе... 59% республиканцев заняли сторону Трампа и только 12% выбрали Маска", - говорится в публикации по итогам опроса. Отмечается, что еще 28% респондентов не смогли определиться с выбором. Опрос проводился 6 июня среди 1006 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.

https://ria.ru/20250606/tramp-2021338386.html

https://ria.ru/20250606/mask-2021330102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, конфликт трампа и маска