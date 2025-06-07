Опрос показал, кого республиканцы поддерживают в конфликте Трампа и Маска
Daily Mail: 69 процентов республиканцев поддерживают Трампа в конфликте с Маском
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Приблизительно шесть из каждых десяти сторонников Республиканской партии США в конфликте между американским президентом Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском встали на сторону главы Белого дома, следует из данных опроса исследовательской компании JL Partners для газеты Daily Mail.
"В опросе... 59% республиканцев заняли сторону Трампа и только 12% выбрали Маска", - говорится в публикации по итогам опроса.
Отмечается, что еще 28% респондентов не смогли определиться с выбором.
Опрос проводился 6 июня среди 1006 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.