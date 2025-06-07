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Опрос показал, кого республиканцы поддерживают в конфликте Трампа и Маска - РИА Новости, 07.06.2025
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09:26 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/opros-2021473825.html
Опрос показал, кого республиканцы поддерживают в конфликте Трампа и Маска
Опрос показал, кого республиканцы поддерживают в конфликте Трампа и Маска - РИА Новости, 07.06.2025
Опрос показал, кого республиканцы поддерживают в конфликте Трампа и Маска
Приблизительно шесть из каждых десяти сторонников Республиканской партии США в конфликте между американским президентом Дональдом Трампом и предпринимателем... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T09:26:00+03:00
2025-06-07T09:26:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
tesla motors
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Приблизительно шесть из каждых десяти сторонников Республиканской партии США в конфликте между американским президентом Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском встали на сторону главы Белого дома, следует из данных опроса исследовательской компании JL Partners для газеты Daily Mail. "В опросе... 59% республиканцев заняли сторону Трампа и только 12% выбрали Маска", - говорится в публикации по итогам опроса. Отмечается, что еще 28% респондентов не смогли определиться с выбором. Опрос проводился 6 июня среди 1006 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
https://ria.ru/20250606/tramp-2021338386.html
https://ria.ru/20250606/mask-2021330102.html
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4.7
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7 495 645-6601
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Опрос показал, кого республиканцы поддерживают в конфликте Трампа и Маска

Daily Mail: 69 процентов республиканцев поддерживают Трампа в конфликте с Маском

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Приблизительно шесть из каждых десяти сторонников Республиканской партии США в конфликте между американским президентом Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском встали на сторону главы Белого дома, следует из данных опроса исследовательской компании JL Partners для газеты Daily Mail.
"В опросе... 59% республиканцев заняли сторону Трампа и только 12% выбрали Маска", - говорится в публикации по итогам опроса.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Трамп заявил, что не заинтересован в разговоре с Маском
Вчера, 15:05
Отмечается, что еще 28% респондентов не смогли определиться с выбором.
Опрос проводился 6 июня среди 1006 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
"Сбросить бомбу". Что предрекли Маску после конфликта с Трампом
Вчера, 14:33
 
В миреСШАИлон МаскДональд ТрампTesla motorsКонфликт Трампа и Маска
 
 
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