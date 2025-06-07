Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ввели еще два сигнала оповещения об опасности - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 07.06.2025 (обновлено: 19:26 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/opasnost-2021543977.html
В Севастополе ввели еще два сигнала оповещения об опасности
В Севастополе ввели еще два сигнала оповещения об опасности - РИА Новости, 07.06.2025
В Севастополе ввели еще два сигнала оповещения об опасности
В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T18:48:00+03:00
2025-06-07T19:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
михаил развожаев
симферополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000023369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7afd37428ef36e671558f37d062ee60d.jpg
Симферополь, 7 июн - РИА Новости. В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Решение принято на заседании оперштаба города."В Севастополе вводим еще два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", - написал Развожаев в своем Telegram- канале.По его словам, решение принято в связи с тем, что враг может активизировать атаки надводными безэкипажными катерами (БЭК), а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, БПЛА и морских БЭК."Мы разработали новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи", - подчеркнул губернатор.Развожаев также опубликовал ролики как выглядят и звучат новые сигналы об опасности и отбое."В случае, если враг применяет для атаки морские дроны, ни в коем случае не пренебрегайте сигналом об опасности", - подчеркнул губернатор.По его словам, если сигнал "Морская опасность" застал во время движения катера или парома, нужно дождаться, пока судно причалит к ближайшему берегу, выйти на берег, укрыться в установленных укрытиях, в капитальных строениях, расположенных поблизости. Если во время движения на лодке, катамаране — необходимо причалить/ выйти из воды на берег и укрыться."При нахождении на пляже: покиньте опасную зону и отойдите от воды минимум на 100 метров. Незамедлительно следуйте в установленные укрытия или капитальные строения на территории пляжа. Для укрытия также подходит естественный рельеф местности", - подчеркнул губернатор.По его словам, теперь в зависимости от угрозы военные будут объявлять: воздушную тревогу, баллистику, морскую опасность, воздушную тревогу и морскую опасность.
https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000023369_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d2966cf728cf059a028c4c72cfa03e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, происшествия, михаил развожаев, симферополь
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, Симферополь
В Севастополе ввели еще два сигнала оповещения об опасности

В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения о морской опасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВиды Севастополя
Виды Севастополя - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Виды Севастополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Симферополь, 7 июн - РИА Новости. В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Решение принято на заседании оперштаба города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Киев подложил своим хозяевам большую свинью
6 июня, 08:00
«
Севастополе вводим еще два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", - написал Развожаев в своем Telegram- канале.
По его словам, решение принято в связи с тем, что враг может активизировать атаки надводными безэкипажными катерами (БЭК), а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, БПЛА и морских БЭК.
"Мы разработали новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи", - подчеркнул губернатор.
Развожаев также опубликовал ролики как выглядят и звучат новые сигналы об опасности и отбое.
"В случае, если враг применяет для атаки морские дроны, ни в коем случае не пренебрегайте сигналом об опасности", - подчеркнул губернатор.
По его словам, если сигнал "Морская опасность" застал во время движения катера или парома, нужно дождаться, пока судно причалит к ближайшему берегу, выйти на берег, укрыться в установленных укрытиях, в капитальных строениях, расположенных поблизости. Если во время движения на лодке, катамаране — необходимо причалить/ выйти из воды на берег и укрыться.
"При нахождении на пляже: покиньте опасную зону и отойдите от воды минимум на 100 метров. Незамедлительно следуйте в установленные укрытия или капитальные строения на территории пляжа. Для укрытия также подходит естественный рельеф местности", - подчеркнул губернатор.
По его словам, теперь в зависимости от угрозы военные будут объявлять: воздушную тревогу, баллистику, морскую опасность, воздушную тревогу и морскую опасность.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала