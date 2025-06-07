https://ria.ru/20250607/opasnost-2021543977.html

В Севастополе ввели еще два сигнала оповещения об опасности

В Севастополе ввели еще два сигнала оповещения об опасности - РИА Новости, 07.06.2025

В Севастополе ввели еще два сигнала оповещения об опасности

В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:48:00+03:00

2025-06-07T18:48:00+03:00

2025-06-07T19:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

михаил развожаев

симферополь

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Симферополь, 7 июн - РИА Новости. В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Решение принято на заседании оперштаба города."В Севастополе вводим еще два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", - написал Развожаев в своем Telegram- канале.По его словам, решение принято в связи с тем, что враг может активизировать атаки надводными безэкипажными катерами (БЭК), а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, БПЛА и морских БЭК."Мы разработали новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи", - подчеркнул губернатор.Развожаев также опубликовал ролики как выглядят и звучат новые сигналы об опасности и отбое."В случае, если враг применяет для атаки морские дроны, ни в коем случае не пренебрегайте сигналом об опасности", - подчеркнул губернатор.По его словам, если сигнал "Морская опасность" застал во время движения катера или парома, нужно дождаться, пока судно причалит к ближайшему берегу, выйти на берег, укрыться в установленных укрытиях, в капитальных строениях, расположенных поблизости. Если во время движения на лодке, катамаране — необходимо причалить/ выйти из воды на берег и укрыться."При нахождении на пляже: покиньте опасную зону и отойдите от воды минимум на 100 метров. Незамедлительно следуйте в установленные укрытия или капитальные строения на территории пляжа. Для укрытия также подходит естественный рельеф местности", - подчеркнул губернатор.По его словам, теперь в зависимости от угрозы военные будут объявлять: воздушную тревогу, баллистику, морскую опасность, воздушную тревогу и морскую опасность.

https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, происшествия, михаил развожаев, симферополь