https://ria.ru/20250607/opasnost-2021543977.html
В Севастополе ввели еще два сигнала оповещения об опасности
В Севастополе ввели еще два сигнала оповещения об опасности - РИА Новости, 07.06.2025
В Севастополе ввели еще два сигнала оповещения об опасности
В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T18:48:00+03:00
2025-06-07T18:48:00+03:00
2025-06-07T19:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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Симферополь, 7 июн - РИА Новости. В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Решение принято на заседании оперштаба города."В Севастополе вводим еще два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", - написал Развожаев в своем Telegram- канале.По его словам, решение принято в связи с тем, что враг может активизировать атаки надводными безэкипажными катерами (БЭК), а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, БПЛА и морских БЭК."Мы разработали новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи", - подчеркнул губернатор.Развожаев также опубликовал ролики как выглядят и звучат новые сигналы об опасности и отбое."В случае, если враг применяет для атаки морские дроны, ни в коем случае не пренебрегайте сигналом об опасности", - подчеркнул губернатор.По его словам, если сигнал "Морская опасность" застал во время движения катера или парома, нужно дождаться, пока судно причалит к ближайшему берегу, выйти на берег, укрыться в установленных укрытиях, в капитальных строениях, расположенных поблизости. Если во время движения на лодке, катамаране — необходимо причалить/ выйти из воды на берег и укрыться."При нахождении на пляже: покиньте опасную зону и отойдите от воды минимум на 100 метров. Незамедлительно следуйте в установленные укрытия или капитальные строения на территории пляжа. Для укрытия также подходит естественный рельеф местности", - подчеркнул губернатор.По его словам, теперь в зависимости от угрозы военные будут объявлять: воздушную тревогу, баллистику, морскую опасность, воздушную тревогу и морскую опасность.
https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, михаил развожаев, симферополь
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, Симферополь
В Севастополе ввели еще два сигнала оповещения об опасности
В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения о морской опасности
Симферополь, 7 июн - РИА Новости.
В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", сообщил губернатор
города Михаил Развожаев.
Решение принято на заседании оперштаба города.
«
"В Севастополе
вводим еще два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", - написал Развожаев
в своем Telegram- канале.
По его словам, решение принято в связи с тем, что враг может активизировать атаки надводными безэкипажными катерами (БЭК), а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, БПЛА и морских БЭК.
"Мы разработали новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи", - подчеркнул губернатор.
Развожаев также опубликовал ролики как выглядят и звучат новые сигналы об опасности и отбое.
"В случае, если враг применяет для атаки морские дроны, ни в коем случае не пренебрегайте сигналом об опасности", - подчеркнул губернатор.
По его словам, если сигнал "Морская опасность" застал во время движения катера или парома, нужно дождаться, пока судно причалит к ближайшему берегу, выйти на берег, укрыться в установленных укрытиях, в капитальных строениях, расположенных поблизости. Если во время движения на лодке, катамаране — необходимо причалить/ выйти из воды на берег и укрыться.
"При нахождении на пляже: покиньте опасную зону и отойдите от воды минимум на 100 метров. Незамедлительно следуйте в установленные укрытия или капитальные строения на территории пляжа. Для укрытия также подходит естественный рельеф местности", - подчеркнул губернатор.
По его словам, теперь в зависимости от угрозы военные будут объявлять: воздушную тревогу, баллистику, морскую опасность, воздушную тревогу и морскую опасность.