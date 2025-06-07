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В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников
В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025
В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T08:31:00+03:00
2025-06-07T08:31:00+03:00
2025-06-07T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Опасность атаки беспилотников была объявлена в 15.01 мск пятницы, она продлилась 17 часов 18 минут. "Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев.
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тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников
Миляев: в Тульской области отменили опасность атаки БПЛА