https://ria.ru/20250607/odezhda-2021492179.html

Более 340 столичных компаний выпускают детскую одежду и аксессуары

Более 340 столичных компаний выпускают детскую одежду и аксессуары - РИА Новости, 07.06.2025

Более 340 столичных компаний выпускают детскую одежду и аксессуары

В настоящий момент на территории Москвы свою деятельность ведут свыше 340 предприятий легкой промышленности, которые занимаются производством детской одежды и... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:13:00+03:00

2025-06-07T13:13:00+03:00

2025-06-07T13:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В настоящий момент на территории Москвы свою деятельность ведут свыше 340 предприятий легкой промышленности, которые занимаются производством детской одежды и аксессуаров, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Столичные компании легкой промышленности обеспечивают рынок качественной и современной продукцией для детей всех возрастов — от новорожденных до школьников. Предприятия регулярно расширяют свой ассортимент и наращивают объемы производства, в чем им помогает город. Например, в январе — апреле 2025 года в Москве более чем на 86% увеличился выпуск одежды для детей младшего возраста и аксессуаров из текстильных материалов", – сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.Так, выпуском детской одежды премиального качества занимается компания "Л.А. Проджектс". Это предприятие выпускает футболки, тельняшки, лонгсливы, майки, свитшоты, худи, бомберы, брюки, спортивные костюмы, платья, сарафаны и другую одежду. В текущем году предприятие выпустило примерно 10 тысяч единиц продукции, данный показатель превышает цифры 2023 года. Компания в этом году планирует расширить ассортимент и вывести на рынок линейку детских головных уборов, верхней одежды и другой продукции.Предприятие "ЭлЭмСи" занимается выпуском товаров для самых маленьких – пеленки, ползунки, боди, кофточки, чепчики, а также пинетки, косынки и другие изделия для новорожденных. Для детей от года предприятие изготавливает футболки, платья, свитшоты и худи. В прошлом году компания произвела примерно 11 тысяч единиц продукции – на 10% больше результатов 2023 года. В ближайшее время ассортимент бренда пополнится пижамами, лонгсливами и другой продукцией.Предприятие "Старт" с 1957 года занимается выпуском в Москве детской и подростковой одежды, а еще производит школьную форму с высокими гигиеническими и эксплуатационными свойствами.Руководитель компании Лев Арутюнов рассказал, что предприятие занимается производством одежды почти 70 лет."В ассортименте представлены пиджаки, жилеты, брюки и костюмы, рубашки, юбки, блузки, куртки и другие изделия. Сегодня нашу одежду носят учащиеся более тысячи школ столицы", – сказал он.А московское предприятие FANCY ARMOR выпускает аксессуары для путешествий. Для детей предприятие изготавливает дождевики, которых в прошлом году было произведено более 4,7 тысячи, что составляет порядка 12,5% от всего производимого ассортимента одежды и аксессуаров.

https://ria.ru/20250606/moskva-2021322455.html

https://ria.ru/20250606/moskva-2021302418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов