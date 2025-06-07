https://ria.ru/20250607/obstanovka-2021335220.html

Новые плацдармы. Что происходит в зоне СВО

Новые плацдармы. Что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 07.06.2025

Новые плацдармы. Что происходит в зоне СВО

ВСУ, стоящие в глухой обороне на всей линии фронта, сделали ставку на теракты и диверсии в тылу. Российская армия сохраняет инициативу и наступает, занимая... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T08:00:00+03:00

2025-06-07T08:00:00+03:00

2025-06-07T08:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

константиновка

сумы

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Андрей Коц. ВСУ, стоящие в глухой обороне на всей линии фронта, сделали ставку на теракты и диверсии в тылу. Российская армия сохраняет инициативу и наступает, занимая населенник за населенником. О том, что происходит в зоне СВО на ключевых направлениях, — в материале РИА Новости.Сумской плацдармНаибольшего прогресса добилась группировка "Север", взявшая под контроль за неделю четыре населенных пункта в Сумской области. На территории противника сформировался мощный плацдарм, отдельные опорные пункты которого расположены в десяти километрах к югу от российско-украинской границы. Он послужит фундаментом буферной зоны.Сейчас российские подразделения находятся на линии Кондратовка — Алексеевка — Яблоновка — Локня. Это около 20 километров. Часть дорог в Сумы уже под огнем группировки "Север". Пока неясно, собирается ли командование штурмовать областной центр. В любом случае его необходимо отрезать от Украины физически.Для этого требуется в первую очередь оседлать трассу Н07, по которой из Сум через Юнаковку шли колонны ВСУ в Курскую область. Передовые подразделения "Севера" — примерно в двух километрах от Юнаковки. Южнее в районе Храповщины, Кияницы и Иволжанского эта дорога примыкает к крупному лесному массиву, через который можно, не опасаясь дронов, дойти практически до границ самого облцентра. И одновременно перерезать трассу Т1901, уходящую на северо-восток.Теоретически бросок можно поддержать ударом из Белгородской области со стороны российской приграничной Колотиловки. Это позволит взять под контроль трассу Р45. А контрудар со стороны Теткина даст возможность перерезать дорогу Р44 и выйти на Сумы с северо-запада. Опыт взятия крупных городов у российской армии уже есть. Тот же Мариуполь по населению превосходит Сумы в полтора раза, по площади — более чем в два. Освободили его, напомним, за неполных три месяца.В Сумах преобладает высотная застройка, но есть и частный сектор. Из крупных промышленных предприятий, за которые очень любят в обороне цепляться украинские войска, в городе действует Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (имени Фрунзе до 2015-го). Оно выпускает изделия и агрегаты для нефтегазовой, атомной и химической промышленности. Потеря города очень больно ударит по украинской экономике.Охват КонстантиновкиНе утихают бои и в ДНР. Здесь усилия российских войск сконцентрированы главным образом на трех направлениях — Константиновском, Покровском и Южнодонецком. Константиновка — ключ к Дружковке, а та, в свою очередь, открывает прямой путь на Краматорско-Славянскую агломерацию с юга. Там расположены штабные и тыловые структуры ВСУ в Донбассе. Чтобы полностью освободить ДНР от противника, эту агломерацию надо брать.В конце мая Минобороны России сообщило об освобождении Новой Полтавки. Это село находится на трассе, соединяющей Покровск (Красноармейск) с Константиновкой. Ранее бойцы "Центра" взяли под контроль Новооленовку, Александрополь и Тарасовку с другой стороны дороги. Таким образом, значительный участок этой транспортной и логистической артерии оказался в руках российской армии. Причем важные рубежи покорили буквально с ходу.Подразделения группировки развивают успех в западном направлении, продвигаясь от Новой Полтавки в сторону Шевченко Первого с прицелом на выход к соседнему Коптево. Одновременно началось наступление на север — к населенным пунктам Русин Яр, Попов Яр и Полтавка. Это позволит приблизиться вплотную к Константиновке с запада. Тогда под огневой контроль попадут и другие логистические каналы, по которым снабжается гарнизон города.Часть подразделений "Центра" наступает восточнее Новой Полтавки — от Сухой Балки на Яблоновку и Александро-Калиново. Освобождение этих сел означает окружение крупной группировки противника в районе населенных пунктов Заря и Старая Николаевка. Горловина котла шириной девять километров расположена по линии Романовка — Александрополь, они уже перешли под контроль российской армии. Пока у ВСУ есть время отступить на север, но с каждым днем его остается все меньше.На Константиновку заходят и с востока. В мае Минобороны проинформировало об освобождении небольшого села Ступочки в пяти километрах к югу от Часова Яра. Это на трассе из Артемовска. До Константиновки отсюда — около шести километров по прямой. Видимо, плацдарм скоро расширят. Кроме того, необходимо дожимать Часов Яр, чтобы атаковать еще и с северо-востока.Выйти на ДнепропетровщинуНа Покровском (Красноармейском) направлении сейчас относительное затишье. Группировка "Центр" продолжает давить на Мирноград с востока, пробиваясь через опорники противника в районе населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Николаевка и Новоэкономическое. Сдавать 60-тысячный Покровск (Красноармейск) противник явно не собирается и активно перебрасывает сюда подкрепления из Днепропетровской области.Большего успеха добилась группировка войск "Восток", освободившая за минувшую неделю два населенных пункта на Южнодонецком направлении. В пятницу Минобороны отчиталось о взятии села Федоровка, расположенного в девяти километрах к востоку от границы с Днепропетровской областью. Следующая цель — село Комар, оно чуть севернее. Это сейчас самый крупный опорник ВСУ на всем Южнодонецком участке фронта. Украинские подразделения отступили сюда из ранее освобожденного Богатыря.В общем и целом можно констатировать, что на всех ключевых направлениях СВО российская армия добивается успехов, хоть и не быстро. В летние месяцы стоит ожидать расширения плацдарма в Сумской области, добивания противника на Южнодонецком направлении, а также дальнейших наступательных действий на севере ДНР. Если в ближайшее время удастся взять Константиновку, то фронт ВСУ может посыпаться. В этом случае украинский Генштаб будет вынужден перебрасывать в ДНР войска с других направлений, оголяя важные участки.

https://ria.ru/20250606/energodar-2021329081.html

https://ria.ru/20250605/ucheniya-2021175348.html

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безопасность, константиновка, сумы, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)