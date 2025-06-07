https://ria.ru/20250607/obstanovka-2021335220.html
Новые плацдармы. Что происходит в зоне СВО
Новые плацдармы. Что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 07.06.2025
Новые плацдармы. Что происходит в зоне СВО
ВСУ, стоящие в глухой обороне на всей линии фронта, сделали ставку на теракты и диверсии в тылу. Российская армия сохраняет инициативу и наступает, занимая... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T08:00:00+03:00
2025-06-07T08:00:00+03:00
2025-06-07T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
сумы
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Андрей Коц. ВСУ, стоящие в глухой обороне на всей линии фронта, сделали ставку на теракты и диверсии в тылу. Российская армия сохраняет инициативу и наступает, занимая населенник за населенником. О том, что происходит в зоне СВО на ключевых направлениях, — в материале РИА Новости.Сумской плацдармНаибольшего прогресса добилась группировка "Север", взявшая под контроль за неделю четыре населенных пункта в Сумской области. На территории противника сформировался мощный плацдарм, отдельные опорные пункты которого расположены в десяти километрах к югу от российско-украинской границы. Он послужит фундаментом буферной зоны.Сейчас российские подразделения находятся на линии Кондратовка — Алексеевка — Яблоновка — Локня. Это около 20 километров. Часть дорог в Сумы уже под огнем группировки "Север". Пока неясно, собирается ли командование штурмовать областной центр. В любом случае его необходимо отрезать от Украины физически.Для этого требуется в первую очередь оседлать трассу Н07, по которой из Сум через Юнаковку шли колонны ВСУ в Курскую область. Передовые подразделения "Севера" — примерно в двух километрах от Юнаковки. Южнее в районе Храповщины, Кияницы и Иволжанского эта дорога примыкает к крупному лесному массиву, через который можно, не опасаясь дронов, дойти практически до границ самого облцентра. И одновременно перерезать трассу Т1901, уходящую на северо-восток.Теоретически бросок можно поддержать ударом из Белгородской области со стороны российской приграничной Колотиловки. Это позволит взять под контроль трассу Р45. А контрудар со стороны Теткина даст возможность перерезать дорогу Р44 и выйти на Сумы с северо-запада. Опыт взятия крупных городов у российской армии уже есть. Тот же Мариуполь по населению превосходит Сумы в полтора раза, по площади — более чем в два. Освободили его, напомним, за неполных три месяца.В Сумах преобладает высотная застройка, но есть и частный сектор. Из крупных промышленных предприятий, за которые очень любят в обороне цепляться украинские войска, в городе действует Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (имени Фрунзе до 2015-го). Оно выпускает изделия и агрегаты для нефтегазовой, атомной и химической промышленности. Потеря города очень больно ударит по украинской экономике.Охват КонстантиновкиНе утихают бои и в ДНР. Здесь усилия российских войск сконцентрированы главным образом на трех направлениях — Константиновском, Покровском и Южнодонецком. Константиновка — ключ к Дружковке, а та, в свою очередь, открывает прямой путь на Краматорско-Славянскую агломерацию с юга. Там расположены штабные и тыловые структуры ВСУ в Донбассе. Чтобы полностью освободить ДНР от противника, эту агломерацию надо брать.В конце мая Минобороны России сообщило об освобождении Новой Полтавки. Это село находится на трассе, соединяющей Покровск (Красноармейск) с Константиновкой. Ранее бойцы "Центра" взяли под контроль Новооленовку, Александрополь и Тарасовку с другой стороны дороги. Таким образом, значительный участок этой транспортной и логистической артерии оказался в руках российской армии. Причем важные рубежи покорили буквально с ходу.Подразделения группировки развивают успех в западном направлении, продвигаясь от Новой Полтавки в сторону Шевченко Первого с прицелом на выход к соседнему Коптево. Одновременно началось наступление на север — к населенным пунктам Русин Яр, Попов Яр и Полтавка. Это позволит приблизиться вплотную к Константиновке с запада. Тогда под огневой контроль попадут и другие логистические каналы, по которым снабжается гарнизон города.Часть подразделений "Центра" наступает восточнее Новой Полтавки — от Сухой Балки на Яблоновку и Александро-Калиново. Освобождение этих сел означает окружение крупной группировки противника в районе населенных пунктов Заря и Старая Николаевка. Горловина котла шириной девять километров расположена по линии Романовка — Александрополь, они уже перешли под контроль российской армии. Пока у ВСУ есть время отступить на север, но с каждым днем его остается все меньше.На Константиновку заходят и с востока. В мае Минобороны проинформировало об освобождении небольшого села Ступочки в пяти километрах к югу от Часова Яра. Это на трассе из Артемовска. До Константиновки отсюда — около шести километров по прямой. Видимо, плацдарм скоро расширят. Кроме того, необходимо дожимать Часов Яр, чтобы атаковать еще и с северо-востока.Выйти на ДнепропетровщинуНа Покровском (Красноармейском) направлении сейчас относительное затишье. Группировка "Центр" продолжает давить на Мирноград с востока, пробиваясь через опорники противника в районе населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Николаевка и Новоэкономическое. Сдавать 60-тысячный Покровск (Красноармейск) противник явно не собирается и активно перебрасывает сюда подкрепления из Днепропетровской области.Большего успеха добилась группировка войск "Восток", освободившая за минувшую неделю два населенных пункта на Южнодонецком направлении. В пятницу Минобороны отчиталось о взятии села Федоровка, расположенного в девяти километрах к востоку от границы с Днепропетровской областью. Следующая цель — село Комар, оно чуть севернее. Это сейчас самый крупный опорник ВСУ на всем Южнодонецком участке фронта. Украинские подразделения отступили сюда из ранее освобожденного Богатыря.В общем и целом можно констатировать, что на всех ключевых направлениях СВО российская армия добивается успехов, хоть и не быстро. В летние месяцы стоит ожидать расширения плацдарма в Сумской области, добивания противника на Южнодонецком направлении, а также дальнейших наступательных действий на севере ДНР. Если в ближайшее время удастся взять Константиновку, то фронт ВСУ может посыпаться. В этом случае украинский Генштаб будет вынужден перебрасывать в ДНР войска с других направлений, оголяя важные участки.
https://ria.ru/20250606/energodar-2021329081.html
https://ria.ru/20250605/ucheniya-2021175348.html
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безопасность, константиновка, сумы, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Сумы, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Андрей Коц. ВСУ, стоящие в глухой обороне на всей линии фронта, сделали ставку на теракты и диверсии в тылу. Российская армия сохраняет инициативу и наступает, занимая населенник за населенником. О том, что происходит в зоне СВО на ключевых направлениях, — в материале РИА Новости.
Наибольшего прогресса добилась группировка "Север", взявшая под контроль за неделю четыре населенных пункта в Сумской области. На территории противника сформировался мощный плацдарм, отдельные опорные пункты которого расположены в десяти километрах к югу от российско-украинской границы. Он послужит фундаментом буферной зоны.
Сейчас российские подразделения находятся на линии Кондратовка — Алексеевка — Яблоновка — Локня. Это около 20 километров. Часть дорог в Сумы уже под огнем группировки "Север". Пока неясно, собирается ли командование штурмовать областной центр. В любом случае его необходимо отрезать от Украины физически.
Для этого требуется в первую очередь оседлать трассу Н07, по которой из Сум через Юнаковку шли колонны ВСУ в Курскую область. Передовые подразделения "Севера" — примерно в двух километрах от Юнаковки. Южнее в районе Храповщины, Кияницы и Иволжанского эта дорога примыкает к крупному лесному массиву, через который можно, не опасаясь дронов, дойти практически до границ самого облцентра. И одновременно перерезать трассу Т1901, уходящую на северо-восток.
Теоретически бросок можно поддержать ударом из Белгородской области со стороны российской приграничной Колотиловки. Это позволит взять под контроль трассу Р45. А контрудар со стороны Теткина даст возможность перерезать дорогу Р44 и выйти на Сумы с северо-запада. Опыт взятия крупных городов у российской армии уже есть. Тот же Мариуполь по населению превосходит Сумы в полтора раза, по площади — более чем в два. Освободили его, напомним, за неполных три месяца.
В Сумах преобладает высотная застройка, но есть и частный сектор. Из крупных промышленных предприятий, за которые очень любят в обороне цепляться украинские войска, в городе действует Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (имени Фрунзе до 2015-го). Оно выпускает изделия и агрегаты для нефтегазовой, атомной и химической промышленности. Потеря города очень больно ударит по украинской экономике.
Не утихают бои и в ДНР. Здесь усилия российских войск сконцентрированы главным образом на трех направлениях — Константиновском, Покровском и Южнодонецком. Константиновка — ключ к Дружковке, а та, в свою очередь, открывает прямой путь на Краматорско-Славянскую агломерацию с юга. Там расположены штабные и тыловые структуры ВСУ в Донбассе. Чтобы полностью освободить ДНР от противника, эту агломерацию надо брать.
В конце мая Минобороны России сообщило об освобождении Новой Полтавки. Это село находится на трассе, соединяющей Покровск (Красноармейск) с Константиновкой. Ранее бойцы "Центра" взяли под контроль Новооленовку, Александрополь и Тарасовку с другой стороны дороги. Таким образом, значительный участок этой транспортной и логистической артерии оказался в руках российской армии. Причем важные рубежи покорили буквально с ходу.
Подразделения группировки развивают успех в западном направлении, продвигаясь от Новой Полтавки в сторону Шевченко Первого с прицелом на выход к соседнему Коптево. Одновременно началось наступление на север — к населенным пунктам Русин Яр, Попов Яр и Полтавка. Это позволит приблизиться вплотную к Константиновке с запада. Тогда под огневой контроль попадут и другие логистические каналы, по которым снабжается гарнизон города.
Часть подразделений "Центра" наступает восточнее Новой Полтавки — от Сухой Балки на Яблоновку и Александро-Калиново. Освобождение этих сел означает окружение крупной группировки противника в районе населенных пунктов Заря и Старая Николаевка. Горловина котла шириной девять километров расположена по линии Романовка — Александрополь, они уже перешли под контроль российской армии. Пока у ВСУ есть время отступить на север, но с каждым днем его остается все меньше.
На Константиновку заходят и с востока. В мае Минобороны проинформировало об освобождении небольшого села Ступочки в пяти километрах к югу от Часова Яра. Это на трассе из Артемовска. До Константиновки отсюда — около шести километров по прямой. Видимо, плацдарм скоро расширят. Кроме того, необходимо дожимать Часов Яр, чтобы атаковать еще и с северо-востока.
Выйти на Днепропетровщину
На Покровском (Красноармейском) направлении сейчас относительное затишье. Группировка "Центр" продолжает давить на Мирноград с востока, пробиваясь через опорники противника в районе населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Николаевка и Новоэкономическое. Сдавать 60-тысячный Покровск (Красноармейск) противник явно не собирается и активно перебрасывает сюда подкрепления из Днепропетровской области.
Большего успеха добилась группировка войск "Восток", освободившая за минувшую неделю два населенных пункта на Южнодонецком направлении. В пятницу Минобороны отчиталось о взятии села Федоровка, расположенного в девяти километрах к востоку от границы с Днепропетровской областью. Следующая цель — село Комар, оно чуть севернее. Это сейчас самый крупный опорник ВСУ на всем Южнодонецком участке фронта. Украинские подразделения отступили сюда из ранее освобожденного Богатыря.
В общем и целом можно констатировать, что на всех ключевых направлениях СВО российская армия добивается успехов, хоть и не быстро. В летние месяцы стоит ожидать расширения плацдарма в Сумской области, добивания противника на Южнодонецком направлении, а также дальнейших наступательных действий на севере ДНР. Если в ближайшее время удастся взять Константиновку, то фронт ВСУ может посыпаться. В этом случае украинский Генштаб будет вынужден перебрасывать в ДНР войска с других направлений, оголяя важные участки.