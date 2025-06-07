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Книги Мединского и Прилепина включили в программу внеклассного чтения
Книги Мединского и Прилепина включили в программу внеклассного чтения - РИА Новости, 07.06.2025
Книги Мединского и Прилепина включили в программу внеклассного чтения
Книги помощника президента РФ Владимира Мединского и писателя Захара Прилепина впервые включили в программу внеклассного чтения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T02:43:00+03:00
2025-06-07T02:43:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Книги помощника президента РФ Владимира Мединского и писателя Захара Прилепина впервые включили в программу внеклассного чтения, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. По поручению президента России Владимира Путина формируется список литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, для внеклассного чтения. "(В список - ред.) вошли такие авторы, как Захар Прилепин ("Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", "Воскресшие на Третьей мировой. Антология военной поэзии 2014-2022 гг. Стихи"), Владимир Мединский ("Война. Мифы СССР. 1939-1945"), Анна Долгарева ("Из осажденного десятилетия"), Алексей Шорохов ("Бранная слава"), Дмитрий Филиппов ("Собиратели тишины"), Олег Рой ("Сыны Победы", "Тени Донбасса")", - рассказали в министерстве. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что дополнительная внеклассная литература должна быть в каждой школьной библиотеке. До 2030 года министерство планирует оснастить необходимыми книгами образовательные учреждения страны.
https://ria.ru/20241218/shkoly-1989899235.html
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РИА Новости
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россия, ссср, владимир мединский, захар прилепин, владимир путин, общество
Россия, СССР, Владимир Мединский, Захар Прилепин, Владимир Путин, Общество
Книги Мединского и Прилепина включили в программу внеклассного чтения
Книги Мединского и Прилепина впервые включили в программу внеклассного чтения