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Внешнеторговый оборот между Приангарьем и Арменией вырос почти в 3 раза - РИА Новости, 07.06.2025
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
18:05 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/oborot-2021538829.html
Внешнеторговый оборот между Приангарьем и Арменией вырос почти в 3 раза
Внешнеторговый оборот между Приангарьем и Арменией вырос почти в 3 раза - РИА Новости, 07.06.2025
Внешнеторговый оборот между Приангарьем и Арменией вырос почти в 3 раза
Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Арменией по итогам 2024 года увеличился почти в три раза, стороны и дальше намерены укреплять... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T18:05:00+03:00
2025-06-07T18:05:00+03:00
иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
армения
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ИРКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Арменией по итогам 2024 года увеличился почти в три раза, стороны и дальше намерены укреплять торгово-экономическое сотрудничество, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Ереване проходит X Российско-Армянский межрегиональный форум. Участие в мероприятии приняли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян. Межрегиональный форум посетили представители регионов, органов власти, бизнеса и общественных организаций России и Армении. Приветствуя участников форума, глава Приангарья подчеркнул, что именно развитие межрегиональных связей играет значимую роль в укреплении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества России и Армении. "Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Республикой Арменией по итогам 2024 года увеличился в 2,8 раза. Существенного роста внешнеторгового оборота между регионом и Арменией удалось достичь за счет увеличения объема экспорта в Армению продукции химической отрасли: инертных газов и красящих веществ. Мы намерены развивать и укреплять сотрудничество", - сказал Кобзев. Он отметил, что также в структуру экспорта из Иркутской области в Армению входят продукция машиностроительной отрасли, металлы и изделия из них. Из Армении в Приангарье поставляют в основном тракторы, прицепы, легковые автомобили, продукты питания, пластмассы и изделия из резины. По словам Кобзева, Иркутская область – многонациональный регион, в Приангарье живут представители 137 национальностей, в том числе чуть более пяти тысяч армян. Отдельного внимания, по мнению главы региона, заслуживает развитие взаимоотношений в сфере туризма. Укреплению сотрудничества, а также росту туристического потока может способствовать открытие прямого авиарейса между Иркутской областью и Арменией. Ключевое значение имеет развитие взаимоотношений между регионом и Арменией в сфере культуры и искусства: в III Международном фестивале национальных театров "Байкальский талисман", который стартовал в июне, принимает участие Государственный театр музыкальной комедии имени Акопа Пароняна со спектаклем "Семь жен Синей Бороды". Также Кобзев обсудил перспективы развития межрегиональных связей с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. Во время официальной встречи глава региона уточнил, что развитие взаимоотношений подкреплено двумя договорными документами: действует соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области РФ и аппаратом губернатора Котайкской области Армении, а также Меморандум о сотрудничестве между Иркутском и общиной Армавир Армавирской области Армении. В рамках визита в Ереван Игорь Кобзев принял участие в торжественном возложении цветов к монументу "Мать Армения", воздвигнутому на вершине холма Ахтанак в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, и Вечному огню на мемориале памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд". А также посетил Матенадаран имени Месропа Маштоца - научно-исследовательский институт и музей с уникальной коллекцией рукописей.
https://ria.ru/20250524/priangare-2018898786.html
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игорь кобзев, иркутская область, армения
Иркутская область, Игорь Кобзев, Иркутская область, Армения
Внешнеторговый оборот между Приангарьем и Арменией вырос почти в 3 раза

Внешнеторговый оборот между Приангарьем и Арменией в 2024 г вырос почти в 3 раза

© Фото : Официальный портал Иркутской областиГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : Официальный портал Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
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ИРКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Арменией по итогам 2024 года увеличился почти в три раза, стороны и дальше намерены укреплять торгово-экономическое сотрудничество, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В Ереване проходит X Российско-Армянский межрегиональный форум. Участие в мероприятии приняли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян. Межрегиональный форум посетили представители регионов, органов власти, бизнеса и общественных организаций России и Армении.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев вручил медикам ключи от 47 автомобилей Нива по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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24 мая, 19:43
Приветствуя участников форума, глава Приангарья подчеркнул, что именно развитие межрегиональных связей играет значимую роль в укреплении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества России и Армении.
"Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Республикой Арменией по итогам 2024 года увеличился в 2,8 раза. Существенного роста внешнеторгового оборота между регионом и Арменией удалось достичь за счет увеличения объема экспорта в Армению продукции химической отрасли: инертных газов и красящих веществ. Мы намерены развивать и укреплять сотрудничество", - сказал Кобзев.
Он отметил, что также в структуру экспорта из Иркутской области в Армению входят продукция машиностроительной отрасли, металлы и изделия из них. Из Армении в Приангарье поставляют в основном тракторы, прицепы, легковые автомобили, продукты питания, пластмассы и изделия из резины.
По словам Кобзева, Иркутская область – многонациональный регион, в Приангарье живут представители 137 национальностей, в том числе чуть более пяти тысяч армян. Отдельного внимания, по мнению главы региона, заслуживает развитие взаимоотношений в сфере туризма. Укреплению сотрудничества, а также росту туристического потока может способствовать открытие прямого авиарейса между Иркутской областью и Арменией.
Ключевое значение имеет развитие взаимоотношений между регионом и Арменией в сфере культуры и искусства: в III Международном фестивале национальных театров "Байкальский талисман", который стартовал в июне, принимает участие Государственный театр музыкальной комедии имени Акопа Пароняна со спектаклем "Семь жен Синей Бороды".
Также Кобзев обсудил перспективы развития межрегиональных связей с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. Во время официальной встречи глава региона уточнил, что развитие взаимоотношений подкреплено двумя договорными документами: действует соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области РФ и аппаратом губернатора Котайкской области Армении, а также Меморандум о сотрудничестве между Иркутском и общиной Армавир Армавирской области Армении.
В рамках визита в Ереван Игорь Кобзев принял участие в торжественном возложении цветов к монументу "Мать Армения", воздвигнутому на вершине холма Ахтанак в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, и Вечному огню на мемориале памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд". А также посетил Матенадаран имени Месропа Маштоца - научно-исследовательский институт и музей с уникальной коллекцией рукописей.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Иркутская областьИгорь КобзевИркутская областьАрмения
 
 
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