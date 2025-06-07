https://ria.ru/20250607/oborot-2021538829.html

Внешнеторговый оборот между Приангарьем и Арменией вырос почти в 3 раза

Внешнеторговый оборот между Приангарьем и Арменией вырос почти в 3 раза - РИА Новости, 07.06.2025

Внешнеторговый оборот между Приангарьем и Арменией вырос почти в 3 раза

Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Арменией по итогам 2024 года увеличился почти в три раза, стороны и дальше намерены укреплять... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:05:00+03:00

2025-06-07T18:05:00+03:00

2025-06-07T18:05:00+03:00

иркутская область

игорь кобзев

иркутская область

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973469514_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_9738e5b9560d57c069d6fc6e07615ccc.jpg

ИРКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Арменией по итогам 2024 года увеличился почти в три раза, стороны и дальше намерены укреплять торгово-экономическое сотрудничество, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Ереване проходит X Российско-Армянский межрегиональный форум. Участие в мероприятии приняли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян. Межрегиональный форум посетили представители регионов, органов власти, бизнеса и общественных организаций России и Армении. Приветствуя участников форума, глава Приангарья подчеркнул, что именно развитие межрегиональных связей играет значимую роль в укреплении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества России и Армении. "Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Республикой Арменией по итогам 2024 года увеличился в 2,8 раза. Существенного роста внешнеторгового оборота между регионом и Арменией удалось достичь за счет увеличения объема экспорта в Армению продукции химической отрасли: инертных газов и красящих веществ. Мы намерены развивать и укреплять сотрудничество", - сказал Кобзев. Он отметил, что также в структуру экспорта из Иркутской области в Армению входят продукция машиностроительной отрасли, металлы и изделия из них. Из Армении в Приангарье поставляют в основном тракторы, прицепы, легковые автомобили, продукты питания, пластмассы и изделия из резины. По словам Кобзева, Иркутская область – многонациональный регион, в Приангарье живут представители 137 национальностей, в том числе чуть более пяти тысяч армян. Отдельного внимания, по мнению главы региона, заслуживает развитие взаимоотношений в сфере туризма. Укреплению сотрудничества, а также росту туристического потока может способствовать открытие прямого авиарейса между Иркутской областью и Арменией. Ключевое значение имеет развитие взаимоотношений между регионом и Арменией в сфере культуры и искусства: в III Международном фестивале национальных театров "Байкальский талисман", который стартовал в июне, принимает участие Государственный театр музыкальной комедии имени Акопа Пароняна со спектаклем "Семь жен Синей Бороды". Также Кобзев обсудил перспективы развития межрегиональных связей с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. Во время официальной встречи глава региона уточнил, что развитие взаимоотношений подкреплено двумя договорными документами: действует соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области РФ и аппаратом губернатора Котайкской области Армении, а также Меморандум о сотрудничестве между Иркутском и общиной Армавир Армавирской области Армении. В рамках визита в Ереван Игорь Кобзев принял участие в торжественном возложении цветов к монументу "Мать Армения", воздвигнутому на вершине холма Ахтанак в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, и Вечному огню на мемориале памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд". А также посетил Матенадаран имени Месропа Маштоца - научно-исследовательский институт и музей с уникальной коллекцией рукописей.

https://ria.ru/20250524/priangare-2018898786.html

https://ria.ru/20250528/priangare-2019615567.html

иркутская область

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь кобзев, иркутская область, армения