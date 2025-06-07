https://ria.ru/20250607/obmen-2021548117.html

Минобороны ждет официальных уведомлений о переносе акции по обмену пленными

Минобороны ждет официальных уведомлений о переносе акции по обмену пленными - РИА Новости, 07.06.2025

Минобороны ждет официальных уведомлений о переносе акции по обмену пленными

Российская сторона видит заявления СМИ о том, что акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными перенесена на следующую неделю, и ждет... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T19:11:00+03:00

2025-06-07T19:11:00+03:00

2025-06-07T19:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона видит заявления СМИ о том, что акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными перенесена на следующую неделю, и ждет официальных уведомлений, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. "К сожалению, с украинской стороны на контакт на нас сегодня никто не вышел, акция не состоялась. Мы видим заявление украинских СМИ, международных СМИ о том, что акция якобы перенесена на следующую неделю. Ждем официальных уведомлений по этому вопросу", - сказал Зорин.

https://ria.ru/20250607/svo-2021516347.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле