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Минобороны ждет официальных уведомлений о переносе акции по обмену пленными - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/obmen-2021548117.html
Минобороны ждет официальных уведомлений о переносе акции по обмену пленными
Минобороны ждет официальных уведомлений о переносе акции по обмену пленными - РИА Новости, 07.06.2025
Минобороны ждет официальных уведомлений о переносе акции по обмену пленными
Российская сторона видит заявления СМИ о том, что акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными перенесена на следующую неделю, и ждет... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:11:00+03:00
2025-06-07T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона видит заявления СМИ о том, что акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными перенесена на следующую неделю, и ждет официальных уведомлений, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. "К сожалению, с украинской стороны на контакт на нас сегодня никто не вышел, акция не состоялась. Мы видим заявление украинских СМИ, международных СМИ о том, что акция якобы перенесена на следующую неделю. Ждем официальных уведомлений по этому вопросу", - сказал Зорин.
https://ria.ru/20250607/svo-2021516347.html
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в мире, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Минобороны ждет официальных уведомлений о переносе акции по обмену пленными

МО ждет официальных уведомлений о переносе акции по обмену пленными с Украиной

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона видит заявления СМИ о том, что акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными перенесена на следующую неделю, и ждет официальных уведомлений, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
«
"К сожалению, с украинской стороны на контакт на нас сегодня никто не вышел, акция не состоялась. Мы видим заявление украинских СМИ, международных СМИ о том, что акция якобы перенесена на следующую неделю. Ждем официальных уведомлений по этому вопросу", - сказал Зорин.
Заявление Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Колонна с телами погибших военных ВСУ прибыла в район обмена
Вчера, 15:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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