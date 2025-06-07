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Минобороны ждет официальных уведомлений о переносе акции по обмену пленными
Минобороны ждет официальных уведомлений о переносе акции по обмену пленными - РИА Новости, 07.06.2025
Минобороны ждет официальных уведомлений о переносе акции по обмену пленными
Российская сторона видит заявления СМИ о том, что акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными перенесена на следующую неделю, и ждет... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:11:00+03:00
2025-06-07T19:11:00+03:00
2025-06-07T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона видит заявления СМИ о том, что акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными перенесена на следующую неделю, и ждет официальных уведомлений, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. "К сожалению, с украинской стороны на контакт на нас сегодня никто не вышел, акция не состоялась. Мы видим заявление украинских СМИ, международных СМИ о том, что акция якобы перенесена на следующую неделю. Ждем официальных уведомлений по этому вопросу", - сказал Зорин.
https://ria.ru/20250607/svo-2021516347.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Минобороны ждет официальных уведомлений о переносе акции по обмену пленными
МО ждет официальных уведомлений о переносе акции по обмену пленными с Украиной