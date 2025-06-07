https://ria.ru/20250607/obmen-2021546330.html
Акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась
Акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась - РИА Новости, 07.06.2025
Акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась
Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, заявил представитель российской переговорной... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:02:00+03:00
2025-06-07T19:02:00+03:00
2025-06-07T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021549385_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a52f1fce9ae519373cf6736acf1f23a3.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин."К сожалению, с украинской стороны на контакт на нас сегодня никто не вышел, акция не состоялась", - сказал Зорин.Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250607/simonjan-2021533148.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021549385_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_227b1ad79446d4bc57802c2d70362b9d.jpg
Заявление Александра Зорина о несостоявшейся передаче тел украинских военнослужащих
Полное заявление представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина о несостоявшейся передаче тел украинских военнослужащих Украине и готовности России к проведению этой гуманитарной акции в любой момент.
2025-06-07T19:02
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Владимир Мединский
Акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась
МО: акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась