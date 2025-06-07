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Акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 07.06.2025 (обновлено: 19:23 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/obmen-2021546330.html
Акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась
Акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась - РИА Новости, 07.06.2025
Акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась
Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, заявил представитель российской переговорной... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:02:00+03:00
2025-06-07T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
владимир мединский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин."К сожалению, с украинской стороны на контакт на нас сегодня никто не вышел, акция не состоялась", - сказал Зорин.Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
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Заявление Александра Зорина о несостоявшейся передаче тел украинских военнослужащих
Полное заявление представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина о несостоявшейся передаче тел украинских военнослужащих Украине и готовности России к проведению этой гуманитарной акции в любой момент.
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украина, россия, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Владимир Мединский
Акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась

МО: акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
«
"К сожалению, с украинской стороны на контакт на нас сегодня никто не вышел, акция не состоялась", - сказал Зорин.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Симоньян рассказала, почему Киев не хочет забирать тела военных
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ миреВладимир Мединский
 
 
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