https://ria.ru/20250607/obmen-2021546330.html

Акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась

Акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась - РИА Новости, 07.06.2025

Акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась

Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, заявил представитель российской переговорной... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T19:02:00+03:00

2025-06-07T19:02:00+03:00

2025-06-07T19:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

владимир мединский

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин."К сожалению, с украинской стороны на контакт на нас сегодня никто не вышел, акция не состоялась", - сказал Зорин.Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://ria.ru/20250607/simonjan-2021533148.html

украина

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Заявление Александра Зорина о несостоявшейся передаче тел украинских военнослужащих Полное заявление представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина о несостоявшейся передаче тел украинских военнослужащих Украине и готовности России к проведению этой гуманитарной акции в любой момент. 2025-06-07T19:02 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, владимир мединский