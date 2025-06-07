https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html

Просто сволочи и твари: этому нет ни объяснения, ни прощения

Просто сволочи и твари: этому нет ни объяснения, ни прощения - РИА Новости, 07.06.2025

Просто сволочи и твари: этому нет ни объяснения, ни прощения

Прямо сейчас на границе с Украиной стоят рефрижераторы с замороженными телами украинских солдат, которые российские власти готовы передать Украине в рамках... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:02:00+03:00

2025-06-07T18:02:00+03:00

2025-06-07T18:23:00+03:00

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владимир зеленский

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Прямо сейчас на границе с Украиной стоят рефрижераторы с замороженными телами украинских солдат, которые российские власти готовы передать Украине в рамках договоренностей на последней встрече в Стамбуле. В первой партии — 1212 тел, еще 4800 на подходе.Однако без объяснения причин украинская сторона отказалась от обмена, и одновременно пришла информация, что это было личное указание недопрезидента Зеленского. В месте обмена не появился ни один представитель украинской стороны.Глава российской делегации Мединский заявил, что "Россия призывает Киев забрать тела солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле", но в ответ — тишина.Некоторые обозреватели усматривают в очередном безумном фортеле киевской шайки нежелание обнародовать явную диспропорцию в обмене телами погибших в пользу России, что рушит давно культивируемый в украинских и западных СМИ миф об "ужасающих потерях русских". Признание и официальный прием трупов украинских солдат автоматически влечет за собой переоценку массовых потерь ВСУ, которые ранее с пеной у рта отрицались на всех уровнях, что гарантированно вызовет широкое возмущение и большое количество неудобных вопросов.Другие вполне резонно подчеркивают экономический фактор: по нынешнему законодательству Украины, семьям погибших положены крупные выплаты, и в случае принятия 6000 тел украинских солдат после их идентификации Киев должен выплатить родственникам более двух миллиардов долларов. Зная исключительную жадность и коррумпированность киевской кодлы, в эту версию верится очень легко, потому что ее подтверждает недавно в спешке принятый закон, согласно которому официально погибшим без вести пропавший украинский солдат может быть признан только через два года. Очевидно, что нынешняя власть Украины два года продержаться не сможет, а там хоть трава не расти.Притом что обе версии вполне имеют место быть, вырисовывается еще одна — более глубокая и более важная. Как сформулировала Мария Захарова, киевскому режиму не нужны свои граждане — ни живые, ни мертвые.На глазах украинского общества (да и западного тоже) рассыпается cусально-героический образ украинского режима, который тщательно лепился и поддерживался в течение всего конфликта, в центре которого — "миллионы несгибаемых героев, которые героически погибают за свою родину, но на их место встают новые, и поэтому они непобедимы". Культ погибших "героев" — один из краеугольных камней современной украинской государственной пропаганды и социальной мифологии, который так же любовно поддерживался западной инфопомойкой.Вот лишь несколько заявлений "тифозной вши" (копирайт Дмитрия Медведева) на данную любимую тему, которые он делал чуть ли не ежедневно:Вишенка на сгнившем торте — недавнее высказывание Зеленского по поводу планировавшегося обмена: "Мы не шутим с нашими военными, живыми и павшими. Это очень важно — получить тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться".Спектакли на один и тот же сценарий тоже шли по расписанию: то Зеленский выжимал слезы на церемонии памяти павших героев в обнимку с Шольцем, то с международной трибуны призывал весь мир "поминать украинских жертв войны" (естественно, с таким же рвением и искренностью, как это делают сейчас на Украине).Лживые розовые слюни Зеленского помогали размазывать по своим страницам всевозможные западные СМИ.Spectator: "Уважение к останкам павших очень важно в любой культуре, но на пространствах Восточной Европы, где происходили огромные битвы, это имеет особое значение. Украинцы, погибшие, защищая страну, должны иметь возможность вернуться домой — к своим матерям, отцам, сыновьям и дочерям".The Conversation: "Многие страны чтут память солдат, отдавших свои жизни за свою страну. Особенность Украины заключается в глубине уважения к каждому гражданину, погибшему, защищая освобождение и независимость Украины".Сейчас многолетняя ложь и лицемерие вскрылись во всей красе. Нынешняя ситуация с отказом Киева осуществить обмен телами погибших солдат — это не просто случайность. Это окончательная черная метка, метка прокаженного, которая дается тем, у кого не осталось вообще ничего человеческого и ничего святого.В любой культуре, в любой религии дать погибшим возможность найти последний покой, а их родственникам последнее утешение — это базовая норма, в которой ни у одной страны, ни у одного народа нет вопросов и противоречий. Даже в нашумевшей смертельной рукопашной схватке между нашим бойцом из Бурятии и украинским солдатом наш воин не стал добивать умирающего врага и дал ему скончаться с миром, не терзая и не унижая. Перед концом два бойца даже попросили прощения друг у друга. Война — это война, но есть вещи выше войны. Уважение к останкам павших на поле боя — одна из них.Сволочи, дайте праху солдат упокоиться, их война уже закончена, и пусть их теперь судит Бог, а не унижают мерзкие, лживые и трусливые людишки в зеленых футболках в бункерах под Банковой.Киевский режим наконец показал свое истинное мурло и прогнившие внутренности, которые говорят об одном: нынешний режим пожирает раковая опухоль, что уже невозможно скрывать и что станет главной причиной неизбежной гибели всего проекта "Украина как анти-Россия", построенного на лжи, ненависти и отрицании всего человеческого.

https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021537697.html

https://ria.ru/20250607/obmen-2021533622.html

https://ria.ru/20250607/tela-2021530207.html

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аналитика, украина, в мире, владимир зеленский