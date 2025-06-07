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Россия надеется на скорейшее решение Украины по обмену пленными - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/obmen-2021533622.html
Россия надеется на скорейшее решение Украины по обмену пленными
Россия надеется на скорейшее решение Украины по обмену пленными - РИА Новости, 07.06.2025
Россия надеется на скорейшее решение Украины по обмену пленными
Россия рассчитывает, что власти Украины в ближайшее время смогут принять необходимые решения для возобновления обмена пленными и передачи тел погибших... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:30:00+03:00
2025-06-07T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
александр фомин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что власти Украины в ближайшее время смогут принять необходимые решения для возобновления обмена пленными и передачи тел погибших украинских военнослужащих, заявил в субботу замминистра обороны РФ Александр Фомин. "Рассчитываем, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения", - сказал Фомин.
https://ria.ru/20250607/mo-2021514664.html
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в мире, россия, украина, александр фомин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александр Фомин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия надеется на скорейшее решение Украины по обмену пленными

Минобороны рассчитывает, что Украина в ближайшее время сможет возобновить обмен

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что власти Украины в ближайшее время смогут принять необходимые решения для возобновления обмена пленными и передачи тел погибших украинских военнослужащих, заявил в субботу замминистра обороны РФ Александр Фомин.
«
"Рассчитываем, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения", - сказал Фомин.
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
МО рассказало, какие пленные ВСУ подлежат обмену "все на все"
Вчера, 15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлександр ФоминВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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