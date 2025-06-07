https://ria.ru/20250607/obmen-2021533622.html

Россия надеется на скорейшее решение Украины по обмену пленными

Россия надеется на скорейшее решение Украины по обмену пленными - РИА Новости, 07.06.2025

Россия надеется на скорейшее решение Украины по обмену пленными

Россия рассчитывает, что власти Украины в ближайшее время смогут принять необходимые решения для возобновления обмена пленными и передачи тел погибших... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:30:00+03:00

2025-06-07T17:30:00+03:00

2025-06-07T17:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

александр фомин

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что власти Украины в ближайшее время смогут принять необходимые решения для возобновления обмена пленными и передачи тел погибших украинских военнослужащих, заявил в субботу замминистра обороны РФ Александр Фомин. "Рассчитываем, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения", - сказал Фомин.

https://ria.ru/20250607/mo-2021514664.html

россия

украина

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, александр фомин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле