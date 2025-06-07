https://ria.ru/20250607/obmen-2021533622.html
Россия надеется на скорейшее решение Украины по обмену пленными
Россия надеется на скорейшее решение Украины по обмену пленными - РИА Новости, 07.06.2025
Россия надеется на скорейшее решение Украины по обмену пленными
Россия рассчитывает, что власти Украины в ближайшее время смогут принять необходимые решения для возобновления обмена пленными и передачи тел погибших... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:30:00+03:00
2025-06-07T17:30:00+03:00
2025-06-07T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
украина
александр фомин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что власти Украины в ближайшее время смогут принять необходимые решения для возобновления обмена пленными и передачи тел погибших украинских военнослужащих, заявил в субботу замминистра обороны РФ Александр Фомин. "Рассчитываем, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения", - сказал Фомин.
https://ria.ru/20250607/mo-2021514664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, александр фомин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александр Фомин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия надеется на скорейшее решение Украины по обмену пленными
Минобороны рассчитывает, что Украина в ближайшее время сможет возобновить обмен