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В Новосибирске напали на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" - РИА Новости, 07.06.2025
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15:36 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/novosibirsk-2021518857.html
В Новосибирске напали на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ"
В Новосибирске напали на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" - РИА Новости, 07.06.2025
В Новосибирске напали на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ"
Трое мужчин напали с палками на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Новосибирске, они задержаны, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:36:00+03:00
2025-06-07T15:36:00+03:00
происшествия
новосибирск
дзержинский район
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Трое мужчин напали с палками на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Новосибирске, они задержаны, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои новосибирские коллеги разбираются в обстоятельствах нападения на съёмочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Дзержинском районе города Новосибирска. Трое жителей одного из домов по улице Караваева, вооружившись палками, напали на журналистов, выполнявших редакционное задание. Правонарушители доставлены в отдел полиции № 5 "Дзержинский" УМВД по городу Новосибирску", - написала она. Волк отметила, что в отношении мужчин проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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новосибирск
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происшествия, новосибирск, дзержинский район, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новосибирск, Дзержинский район, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новосибирске напали на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ"

В Новосибирске трое мужчин напали с палками на съемочную группу "РЕН ТВ"

© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Сотрудники полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Трое мужчин напали с палками на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Новосибирске, они задержаны, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
"Мои новосибирские коллеги разбираются в обстоятельствах нападения на съёмочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Дзержинском районе города Новосибирска. Трое жителей одного из домов по улице Караваева, вооружившись палками, напали на журналистов, выполнявших редакционное задание. Правонарушители доставлены в отдел полиции № 5 "Дзержинский" УМВД по городу Новосибирску", - написала она.
Волк отметила, что в отношении мужчин проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияНовосибирскДзержинский районИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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