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В Новосибирске напали на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ"

В Новосибирске напали на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" - РИА Новости, 07.06.2025

В Новосибирске напали на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ"

Трое мужчин напали с палками на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Новосибирске, они задержаны, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:36:00+03:00

2025-06-07T15:36:00+03:00

2025-06-07T15:36:00+03:00

происшествия

новосибирск

дзержинский район

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Трое мужчин напали с палками на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Новосибирске, они задержаны, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои новосибирские коллеги разбираются в обстоятельствах нападения на съёмочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Дзержинском районе города Новосибирска. Трое жителей одного из домов по улице Караваева, вооружившись палками, напали на журналистов, выполнявших редакционное задание. Правонарушители доставлены в отдел полиции № 5 "Дзержинский" УМВД по городу Новосибирску", - написала она. Волк отметила, что в отношении мужчин проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20250601/mvd-2020312818.html

новосибирск

дзержинский район

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Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, дзержинский район, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)