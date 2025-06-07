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В Новосибирске напали на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ"
В Новосибирске напали на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" - РИА Новости, 07.06.2025
В Новосибирске напали на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ"
Трое мужчин напали с палками на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Новосибирске, они задержаны, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:36:00+03:00
2025-06-07T15:36:00+03:00
2025-06-07T15:36:00+03:00
происшествия
новосибирск
дзержинский район
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Трое мужчин напали с палками на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Новосибирске, они задержаны, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои новосибирские коллеги разбираются в обстоятельствах нападения на съёмочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Дзержинском районе города Новосибирска. Трое жителей одного из домов по улице Караваева, вооружившись палками, напали на журналистов, выполнявших редакционное задание. Правонарушители доставлены в отдел полиции № 5 "Дзержинский" УМВД по городу Новосибирску", - написала она. Волк отметила, что в отношении мужчин проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20250601/mvd-2020312818.html
новосибирск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, дзержинский район, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новосибирск, Дзержинский район, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новосибирске напали на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ"
В Новосибирске трое мужчин напали с палками на съемочную группу "РЕН ТВ"