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Осужденные украинские боевики шьют куртки и читают книги - РИА Новости, 07.06.2025
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07:23 07.06.2025 (обновлено: 12:01 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/nakazanie-2021466706.html
Осужденные украинские боевики шьют куртки и читают книги
Осужденные украинские боевики шьют куртки и читают книги - РИА Новости, 07.06.2025
Осужденные украинские боевики шьют куртки и читают книги
Украинские боевики, за свои военные преступления осужденные на пожизненное заключение, шьют куртки и читают книги, передает корреспондент РИА Новости,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T07:23:00+03:00
2025-06-07T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
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мариуполь
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общество
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МОРДОВИЯ, 7 июн - РИА Новости. Украинские боевики, за свои военные преступления осужденные на пожизненное заключение, шьют куртки и читают книги, передает корреспондент РИА Новости, посетивший исправительную колонию особого режима №1 УФСИН по республике Мордовия. "Несмотря на то, что они осуждены за военные преступления, отношение со стороны сотрудников к ним такое же (как ко всем заключенным - ред.). Но они состоят на особом контроле, как у нас в учреждении, так и у руководства ФСИН", - заявил РИА Новости старший оперуполномоченный ФСИН России, служащий в колонии. Он объяснил, что особый контроль обусловлен тем, что подобные боевики проходили военную подготовку, обладают навыками ведения боя. Всего в колонии содержится семеро осужденных боевиков. "В нашем учреждении конфликтных ситуаций между осужденными украинцами и другими осужденными не было допущено. Их размещение по камерам строится в соответствии с совместимостью, морально-психологической обстановкой", - заверил он. Подъем в колонии - в 6 часов утра, после этого - завтрак и выход на работу. Предусмотрена также часовая прогулка в небольшом дворике, где есть турник для физических упражнений. В остальное время заключенные работают в швейном цеху, за что получают зарплату. В свободное время можно брать книги в библиотеке, читать их в камере. "В данный момент мы шьем такие вот спины, она потом идет на сборку, их собирают в курточки… Я шью 50-60 штук (за смену - ред.)", - рассказал РИА Новости осужденный боевик, сержант Нацгвардии Украины Евгений Кирис. По его словам, профессии он обучался две недели, а теперь оттачивает свои способности на практике. А во время прогулок он вспоминает о доме, признался Кирис. В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР приговорил Кириса 1998 года рождения к пожизненному лишению свободы. По данным следствия, в марте 2022 года вместе с другими боевиками Нацгвардии Украины Кирис обстрелял в Мариуполе три машины с беженцами. Четверо беженцев погибли на месте, еще шестерым удалось сбежать. Свой срок Кирис отбывает в исправительной колонии особого режима УФСИН по республике Мордовия. Денис Рашпля расстрелявший 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя весной 2022 года осужден на пожизненное заключение по ст. 356 "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и ст. 105 ч. 2 "Убийство", ст. 30 "Покушение на убийство".
https://ria.ru/20250607/koloniya-2021459500.html
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украина, мариуполь, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Мариуполь, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество
Осужденные украинские боевики шьют куртки и читают книги

Пожизненно осужденные украинские боевики шьют куртки и читают книги

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОРДОВИЯ, 7 июн - РИА Новости. Украинские боевики, за свои военные преступления осужденные на пожизненное заключение, шьют куртки и читают книги, передает корреспондент РИА Новости, посетивший исправительную колонию особого режима №1 УФСИН по республике Мордовия.
"Несмотря на то, что они осуждены за военные преступления, отношение со стороны сотрудников к ним такое же (как ко всем заключенным - ред.). Но они состоят на особом контроле, как у нас в учреждении, так и у руководства ФСИН", - заявил РИА Новости старший оперуполномоченный ФСИН России, служащий в колонии.
Сотрудник ФСИН России - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Осужденные боевики ВСУ находятся на особом контроле в колонии
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Он объяснил, что особый контроль обусловлен тем, что подобные боевики проходили военную подготовку, обладают навыками ведения боя. Всего в колонии содержится семеро осужденных боевиков. "В нашем учреждении конфликтных ситуаций между осужденными украинцами и другими осужденными не было допущено. Их размещение по камерам строится в соответствии с совместимостью, морально-психологической обстановкой", - заверил он.
Подъем в колонии - в 6 часов утра, после этого - завтрак и выход на работу. Предусмотрена также часовая прогулка в небольшом дворике, где есть турник для физических упражнений. В остальное время заключенные работают в швейном цеху, за что получают зарплату. В свободное время можно брать книги в библиотеке, читать их в камере.
"В данный момент мы шьем такие вот спины, она потом идет на сборку, их собирают в курточки… Я шью 50-60 штук (за смену - ред.)", - рассказал РИА Новости осужденный боевик, сержант Нацгвардии Украины Евгений Кирис. По его словам, профессии он обучался две недели, а теперь оттачивает свои способности на практике.
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А во время прогулок он вспоминает о доме, признался Кирис.
В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР приговорил Кириса 1998 года рождения к пожизненному лишению свободы. По данным следствия, в марте 2022 года вместе с другими боевиками Нацгвардии Украины Кирис обстрелял в Мариуполе три машины с беженцами. Четверо беженцев погибли на месте, еще шестерым удалось сбежать. Свой срок Кирис отбывает в исправительной колонии особого режима УФСИН по республике Мордовия.
Денис Рашпля расстрелявший 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя весной 2022 года осужден на пожизненное заключение по ст. 356 "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и ст. 105 ч. 2 "Убийство", ст. 30 "Покушение на убийство".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМариупольРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
 
 
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