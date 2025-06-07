https://ria.ru/20250607/nakazanie-2021466706.html

Осужденные украинские боевики шьют куртки и читают книги

Осужденные украинские боевики шьют куртки и читают книги - РИА Новости, 07.06.2025

Осужденные украинские боевики шьют куртки и читают книги

Украинские боевики, за свои военные преступления осужденные на пожизненное заключение, шьют куртки и читают книги, передает корреспондент РИА Новости,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T07:23:00+03:00

2025-06-07T07:23:00+03:00

2025-06-07T12:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОРДОВИЯ, 7 июн - РИА Новости. Украинские боевики, за свои военные преступления осужденные на пожизненное заключение, шьют куртки и читают книги, передает корреспондент РИА Новости, посетивший исправительную колонию особого режима №1 УФСИН по республике Мордовия. "Несмотря на то, что они осуждены за военные преступления, отношение со стороны сотрудников к ним такое же (как ко всем заключенным - ред.). Но они состоят на особом контроле, как у нас в учреждении, так и у руководства ФСИН", - заявил РИА Новости старший оперуполномоченный ФСИН России, служащий в колонии. Он объяснил, что особый контроль обусловлен тем, что подобные боевики проходили военную подготовку, обладают навыками ведения боя. Всего в колонии содержится семеро осужденных боевиков. "В нашем учреждении конфликтных ситуаций между осужденными украинцами и другими осужденными не было допущено. Их размещение по камерам строится в соответствии с совместимостью, морально-психологической обстановкой", - заверил он. Подъем в колонии - в 6 часов утра, после этого - завтрак и выход на работу. Предусмотрена также часовая прогулка в небольшом дворике, где есть турник для физических упражнений. В остальное время заключенные работают в швейном цеху, за что получают зарплату. В свободное время можно брать книги в библиотеке, читать их в камере. "В данный момент мы шьем такие вот спины, она потом идет на сборку, их собирают в курточки… Я шью 50-60 штук (за смену - ред.)", - рассказал РИА Новости осужденный боевик, сержант Нацгвардии Украины Евгений Кирис. По его словам, профессии он обучался две недели, а теперь оттачивает свои способности на практике. А во время прогулок он вспоминает о доме, признался Кирис. В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР приговорил Кириса 1998 года рождения к пожизненному лишению свободы. По данным следствия, в марте 2022 года вместе с другими боевиками Нацгвардии Украины Кирис обстрелял в Мариуполе три машины с беженцами. Четверо беженцев погибли на месте, еще шестерым удалось сбежать. Свой срок Кирис отбывает в исправительной колонии особого режима УФСИН по республике Мордовия. Денис Рашпля расстрелявший 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя весной 2022 года осужден на пожизненное заключение по ст. 356 "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и ст. 105 ч. 2 "Убийство", ст. 30 "Покушение на убийство".

https://ria.ru/20250607/koloniya-2021459500.html

https://ria.ru/20240920/plennyy-1973745766.html

https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020828640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, мариуполь, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество