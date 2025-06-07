https://ria.ru/20250607/moskva-2021771117.html

В субботу в Москве ожидается гроза и сильный ветер

В субботу в Москве ожидается гроза и сильный ветер - РИА Новости, 09.06.2025

В субботу в Москве ожидается гроза и сильный ветер

Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в субботу. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-07T11:19:00+03:00

2025-06-07T11:19:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в субботу. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 12.00 и до конца дня в столице возможны кратковременный дождь, местами гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду.

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