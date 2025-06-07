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В Москве в субботу ожидаются ливни и град

В Москве в субботу ожидаются ливни и град - РИА Новости, 07.06.2025

В Москве в субботу ожидаются ливни и град

Ливни, местами гроза, град и усиление ветра до 19 метров в секунду ожидаются в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T16:42:00+03:00

2025-06-07T16:42:00+03:00

2025-06-07T16:42:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ливни, местами гроза, град и усиление ветра до 19 метров в секунду ожидаются в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21.00 часа 7 июня в Москве ожидаются ливни, местами гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 19 метров в секунду", - говорится в сообщении. МЧС призвало водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, день победы, погода