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В Москве в субботу ожидаются ливни и град - РИА Новости, 07.06.2025
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16:42 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/moskva-2021527821.html
В Москве в субботу ожидаются ливни и град
В Москве в субботу ожидаются ливни и град - РИА Новости, 07.06.2025
В Москве в субботу ожидаются ливни и град
Ливни, местами гроза, град и усиление ветра до 19 метров в секунду ожидаются в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ливни, местами гроза, град и усиление ветра до 19 метров в секунду ожидаются в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21.00 часа 7 июня в Москве ожидаются ливни, местами гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 19 метров в секунду", - говорится в сообщении. МЧС призвало водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, день победы, погода
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, День Победы, Погода
В Москве в субботу ожидаются ливни и град

В Москве в субботу ожидаются ливни, град и усиление ветра до 19 метров в секунду

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ливни, местами гроза, град и усиление ветра до 19 метров в секунду ожидаются в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21.00 часа 7 июня в Москве ожидаются ливни, местами гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 19 метров в секунду", - говорится в сообщении.
МЧС призвало водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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