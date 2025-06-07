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Москвичей приглашают на фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов" - РИА Новости, 07.06.2025
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11:08 07.06.2025 (обновлено: 12:59 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/moskva-2021481998.html
Москвичей приглашают на фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов"
Москвичей приглашают на фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов" - РИА Новости, 07.06.2025
Москвичей приглашают на фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов"
Все желающие могут пройти 10 тысяч шагов в течение всего дня и получить сувенир, подготовленный "Московским спортом". РИА Новости, 07.06.2025
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Все желающие могут пройти 10 тысяч шагов в течение всего дня и получить сувенир, подготовленный "Московским спортом". Фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов" впервые пройдет в Москве и состоится 8 июня на территории Бульварного кольца. Организатором мероприятия выступает департамент спорта Москвы. Участники любого возраста и уровня подготовки смогут принять участие и пройти дистанцию в 10 тысяч шагов по восьми центральным бульварам столицы. Участники смогут попробовать свои силы в шести видах ходьбы: от танцевальной и стретчинг-ходьбы до VR-ходьбы в дополненной реальности. На Трубной площади пройдут ходьба и фитнес, на Рождественском и Сретенском бульварах ходьба будет объединена с прыжками, на Чистопрудном бульваре пройдет ходьба с элементами VR, на Гоголевском бульваре участники смогут также потанцевать, на Страстном и Петровском бульварах ходьба будет объединена с растяжкой, на Тверском и Никитском бульварах пройдет скандинавская ходьба. Также в течение дня на площадках фестиваля пройдут тренировки по фитроку, степ-аэробике, роуп-скиппингу, зумбе, данс-миксу, скандинавской ходьбе, стретчингу. Помимо этого, гости фестиваля станут зрителями выступлений молодых артистов и музыкантов, смогут поучаствовать в иммерсивных экскурсиях, где получат возможность узнать об истории бульваров. Также состоится квест с элементами спортивного ориентирования "Москва интересная". Прошедшие 10 тысяч шагов в течение дня смогут получить сувенир от организаторов, подтвердив одним из трех способов свой результат. Вход на фестиваль будет свободным, но для участия в тренировках будет необходимо заранее пройти регистрацию на сайте.
https://rsport.ria.ru/20250606/festival-2021278116.html
https://rsport.ria.ru/20250606/medvedeva-scherbakova-2021439805.html
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
Москвичей приглашают на фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов"

Жителей Москвы приглашают на фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники забега в Москве
Участники забега в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Участники забега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Все желающие могут пройти 10 тысяч шагов в течение всего дня и получить сувенир, подготовленный "Московским спортом".
Фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов" впервые пройдет в Москве и состоится 8 июня на территории Бульварного кольца. Организатором мероприятия выступает департамент спорта Москвы. Участники любого возраста и уровня подготовки смогут принять участие и пройти дистанцию в 10 тысяч шагов по восьми центральным бульварам столицы.
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Участники смогут попробовать свои силы в шести видах ходьбы: от танцевальной и стретчинг-ходьбы до VR-ходьбы в дополненной реальности. На Трубной площади пройдут ходьба и фитнес, на Рождественском и Сретенском бульварах ходьба будет объединена с прыжками, на Чистопрудном бульваре пройдет ходьба с элементами VR, на Гоголевском бульваре участники смогут также потанцевать, на Страстном и Петровском бульварах ходьба будет объединена с растяжкой, на Тверском и Никитском бульварах пройдет скандинавская ходьба.
Также в течение дня на площадках фестиваля пройдут тренировки по фитроку, степ-аэробике, роуп-скиппингу, зумбе, данс-миксу, скандинавской ходьбе, стретчингу. Помимо этого, гости фестиваля станут зрителями выступлений молодых артистов и музыкантов, смогут поучаствовать в иммерсивных экскурсиях, где получат возможность узнать об истории бульваров. Также состоится квест с элементами спортивного ориентирования "Москва интересная".
Прошедшие 10 тысяч шагов в течение дня смогут получить сувенир от организаторов, подтвердив одним из трех способов свой результат. Вход на фестиваль будет свободным, но для участия в тренировках будет необходимо заранее пройти регистрацию на сайте.
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