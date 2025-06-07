https://ria.ru/20250607/moskva-2021476260.html

В Москве привели в порядок дома, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы

В Москве привели в порядок дома, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы - РИА Новости, 07.06.2025

В Москве привели в порядок дома, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы

В столице за 10 лет привели в порядок 15 домов, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы, в этих зданиях проживали актеры, подарившие свои голоса персонажам... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T10:00:00+03:00

2025-06-07T10:00:00+03:00

2025-06-07T13:21:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В столице за 10 лет привели в порядок 15 домов, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы, в этих зданиях проживали актеры, подарившие свои голоса персонажам многих мультфильмов, среди которых "Бременские музыканты", "Ну, погоди!" и "Винни-Пух", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "За 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 15 домов, в которых жили актеры, чьи голоса звучали в советских мультфильмах, знакомых каждому с детства. Среди них - здания на улице Спиридоновке и в Орлово-Давыдовском переулке. В этом году приведут в порядок дом на 3-й Фрунзенской улице", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250426/aktrisa-2013616461.html

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