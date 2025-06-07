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В Москве привели в порядок дома, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы - РИА Новости, 07.06.2025
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10:00 07.06.2025 (обновлено: 13:21 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/moskva-2021476260.html
В Москве привели в порядок дома, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы
В Москве привели в порядок дома, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы - РИА Новости, 07.06.2025
В Москве привели в порядок дома, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы
В столице за 10 лет привели в порядок 15 домов, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы, в этих зданиях проживали актеры, подарившие свои голоса персонажам... РИА Новости, 07.06.2025
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В столице за 10 лет привели в порядок 15 домов, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы, в этих зданиях проживали актеры, подарившие свои голоса персонажам многих мультфильмов, среди которых "Бременские музыканты", "Ну, погоди!" и "Винни-Пух", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "За 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 15 домов, в которых жили актеры, чьи голоса звучали в советских мультфильмах, знакомых каждому с детства. Среди них - здания на улице Спиридоновке и в Орлово-Давыдовском переулке. В этом году приведут в порядок дом на 3-й Фрунзенской улице", - говорится в сообщении.
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В Москве привели в порядок дома, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы

В Москве привели в порядок 15 домов, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыДом на улице Спиридоновке, где жили народные артисты Олег Анофриев и Анатолий Папанов
Дом на улице Спиридоновке, где жили народные артисты Олег Анофриев и Анатолий Папанов - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Дом на улице Спиридоновке, где жили народные артисты Олег Анофриев и Анатолий Папанов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В столице за 10 лет привели в порядок 15 домов, где жили актеры, озвучивавшие мультфильмы, в этих зданиях проживали актеры, подарившие свои голоса персонажам многих мультфильмов, среди которых "Бременские музыканты", "Ну, погоди!" и "Винни-Пух", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"За 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 15 домов, в которых жили актеры, чьи голоса звучали в советских мультфильмах, знакомых каждому с детства. Среди них - здания на улице Спиридоновке и в Орлово-Давыдовском переулке. В этом году приведут в порядок дом на 3-й Фрунзенской улице", - говорится в сообщении.
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