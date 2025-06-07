https://ria.ru/20250607/moshennichestvo-2021458235.html

Врач рассказала, почему подростки уязвимы для мошенников

Врач рассказала, почему подростки уязвимы для мошенников - РИА Новости, 07.06.2025

Врач рассказала, почему подростки уязвимы для мошенников

Подростки стали одной из главных мишеней для мошенников из-за несформированности критичности мышления и низкого уровня прогнозирования, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T03:13:00+03:00

2025-06-07T03:13:00+03:00

2025-06-07T03:13:00+03:00

общество

россия

вера никишина (психолог)

подростки

мошенничество

мошенники

психология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154821/23/1548212389_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_dbc358a97b6b67dd67c7e9823802d18c.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подростки стали одной из главных мишеней для мошенников из-за несформированности критичности мышления и низкого уровня прогнозирования, рассказала РИА Новости доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина. Она уточнила, что у подростков не сформировано критическое или абстрактно-логическое мышление. Оно может возникнуть к концу подросткового возраста, если у человека нет никакой психопатологии. Критическое мышление позволяет устанавливать причинно-следственные отношения, отношения общего и частного. Его отсутствие или несформированность делает подростков уязвимыми к манипуляциям. "Мошеннические схемы часто основаны на принципах игрового контента. Сценарий вовлечения подростков становится очень похожим на игру. Он воспроизводит, или точнее даже переносит, те действия, которые ему были разрешены в игре и которые он с удовольствием множество раз повторял, на реальную ситуацию. Возникает совершенно конкретная проблема: граница между опосредованной техническими средствами реальностью и не опосредованной техническими средствами реальностью. Эта граница для подростков размыта", - рассказала врач. Она добавила, что подросток идеален с точки зрения воздействия мошенников. В этом возрасте у них не сформирована еще в полной мере способность к прогнозированию, что тоже ограничивает возможности сохранить свою неприкосновенность и не попасть под воздействие мошенников. "К тому же, сейчас социальная среда достаточно активно транслирует установку неуязвимости: "Тебе ничего не будет, потому что ты несовершеннолетний" или "Ты молодой, тебя пожалеют", как будто он не несет ответственности за все последующие действия", - отметила Никишина. По ее словам, эта возрастная группа стала одной из явных мишеней для мошенников и манипуляторов из-за несформированности критичности мышления и низкого уровня прогнозирования.

https://ria.ru/20250607/moshenniki-2021455924.html

https://ria.ru/20250606/moshenniki-2021259512.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вера никишина (психолог), подростки, мошенничество, мошенники, психология