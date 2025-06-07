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Филат обвинил правящую партию Молдавии в разрушении страны - РИА Новости, 07.06.2025
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21:56 07.06.2025 (обновлено: 21:58 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021567564.html
Филат обвинил правящую партию Молдавии в разрушении страны
Филат обвинил правящую партию Молдавии в разрушении страны - РИА Новости, 07.06.2025
Филат обвинил правящую партию Молдавии в разрушении страны
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) в течение четырех лет систематически разрушает государство, заявил в субботу экс-премьер республики,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T21:56:00+03:00
2025-06-07T21:58:00+03:00
молдавия
россия
кишинев
владимир филат
майя санду
дмитрий песков
либерально-демократическая партия молдавии
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЁВ, 7 июн - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) в течение четырех лет систематически разрушает государство, заявил в субботу экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат. "Четыре года у власти — и это не оправдание в духе "тяжёлого наследия". Это время, когда нужно было строить, а они систематически разрушали страну. У ПДС был полный набор инструментов — институты власти, международные партнёры, доверие проевропейского общества. Но вместо развития — сплошные разговоры о "рисках", "врагах" и запугивания населения. ПДС лишь распространяет страхи и мифы о "10 тысячах российских солдатах", которые придут, если люди не проголосуют так, как им нужно", - написал Филат в Telegram-канале. Экс-премьер отметил, что власть в Кишиневе неправильно воспринимает сигналы от Запада, превращая их в повод для усиления цензуры и репрессий. "Вместо реформ они ввели политику страха и контроля, пытаясь заглушить любую критику. Затыкать рот прессе, окружать себя "дежурными патриотами" и клеймить инакомыслящих — это признак не силы, а глубокого кризиса и паники", - подчеркнул Филат. Политик подытожил, что стране необходимы реформы, которые ориентировались бы на созидание. "Молдавию нужно полностью перестраивать — в политике, экономике, праве и обществе. Прекратить делить людей на "своих" и "чужих" и вернуть единство. Без нормальных СМИ и свободы выражения говорить о развитии страны невозможно", -заключил экс-премьер. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250402/podderzhka-2008814179.html
https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021567324.html
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молдавия, россия, кишинев, владимир филат, майя санду, дмитрий песков, либерально-демократическая партия молдавии, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, Россия, Кишинев, Владимир Филат, Майя Санду, Дмитрий Песков, Либерально-демократическая партия Молдавии, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Филат обвинил правящую партию Молдавии в разрушении страны

Экс-премьер Молдавии Филат: правящая партия систематически разрушает страну

© Sputnik / Vladimir PolusatovВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Влад Филат. Архивное фото
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КИШИНЁВ, 7 июн - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) в течение четырех лет систематически разрушает государство, заявил в субботу экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
«
"Четыре года у власти — и это не оправдание в духе "тяжёлого наследия". Это время, когда нужно было строить, а они систематически разрушали страну. У ПДС был полный набор инструментов — институты власти, международные партнёры, доверие проевропейского общества. Но вместо развития — сплошные разговоры о "рисках", "врагах" и запугивания населения. ПДС лишь распространяет страхи и мифы о "10 тысячах российских солдатах", которые придут, если люди не проголосуют так, как им нужно", - написал Филат в Telegram-канале.
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Экс-премьер отметил, что власть в Кишиневе неправильно воспринимает сигналы от Запада, превращая их в повод для усиления цензуры и репрессий.
«
"Вместо реформ они ввели политику страха и контроля, пытаясь заглушить любую критику. Затыкать рот прессе, окружать себя "дежурными патриотами" и клеймить инакомыслящих — это признак не силы, а глубокого кризиса и паники", - подчеркнул Филат.
Политик подытожил, что стране необходимы реформы, которые ориентировались бы на созидание.
"Молдавию нужно полностью перестраивать — в политике, экономике, праве и обществе. Прекратить делить людей на "своих" и "чужих" и вернуть единство. Без нормальных СМИ и свободы выражения говорить о развитии страны невозможно", -заключил экс-премьер.
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Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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МолдавияРоссияКишиневВладимир ФилатМайя СандуДмитрий ПесковЛиберально-демократическая партия МолдавииЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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