Филат обвинил правящую партию Молдавии в разрушении страны
Экс-премьер Молдавии Филат: правящая партия систематически разрушает страну
© Sputnik / Vladimir PolusatovВлад Филат
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Влад Филат. Архивное фото
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КИШИНЁВ, 7 июн - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) в течение четырех лет систематически разрушает государство, заявил в субботу экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
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"Четыре года у власти — и это не оправдание в духе "тяжёлого наследия". Это время, когда нужно было строить, а они систематически разрушали страну. У ПДС был полный набор инструментов — институты власти, международные партнёры, доверие проевропейского общества. Но вместо развития — сплошные разговоры о "рисках", "врагах" и запугивания населения. ПДС лишь распространяет страхи и мифы о "10 тысячах российских солдатах", которые придут, если люди не проголосуют так, как им нужно", - написал Филат в Telegram-канале.
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Экс-премьер отметил, что власть в Кишиневе неправильно воспринимает сигналы от Запада, превращая их в повод для усиления цензуры и репрессий.
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"Вместо реформ они ввели политику страха и контроля, пытаясь заглушить любую критику. Затыкать рот прессе, окружать себя "дежурными патриотами" и клеймить инакомыслящих — это признак не силы, а глубокого кризиса и паники", - подчеркнул Филат.
Политик подытожил, что стране необходимы реформы, которые ориентировались бы на созидание.
"Молдавию нужно полностью перестраивать — в политике, экономике, праве и обществе. Прекратить делить людей на "своих" и "чужих" и вернуть единство. Без нормальных СМИ и свободы выражения говорить о развитии страны невозможно", -заключил экс-премьер.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.