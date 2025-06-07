https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021567324.html

Молдавская церковь сообщила о запрете провести крестный ход из-за ЛГБТ*

Молдавская церковь сообщила о запрете провести крестный ход из-за ЛГБТ* - РИА Новости, 07.06.2025

Молдавская церковь сообщила о запрете провести крестный ход из-за ЛГБТ*

Видеообращение, в котором утверждается, что молдавские власти запретили проведение крестного хода, запланированного на 15 июня, в связи с акциями... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T21:51:00+03:00

2025-06-07T21:51:00+03:00

2025-06-07T21:51:00+03:00

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КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Видеообращение, в котором утверждается, что молдавские власти запретили проведение крестного хода, запланированного на 15 июня, в связи с акциями ЛГБТ-сообщества* опубликовано на странице Кагульской и Комратской епархии Православной Церкви Молдавии в социальной сети "ВКонтакте". Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*. "Шествие должно было пройти на юге, в Гагаузской автономии, с участием более 3 тысяч человек. Мы хотели молиться за мир и благоденствие на гагаузской земле. К нам обратились представители силовых структур и настояли на переносе крестного хода до окончания мероприятий представителей ЛГБТ*. Праздник Содома и Гоморры, который отметят в Молдавии 15 июня, приемлем для них (властей). Задаемся вопросом: что происходит в наши дни? Что за гонения на православие.? Но самый большой вопрос – что ожидает наших детей в будущем?" - отметил представитель духовенства в видеообращении. Аналогичное видеобращение опубликовано в Telegram-канале Viața Eparhiei de Cahul și Comrat ("Жизнь Кагульской и Комратской епархии") Крестный ход был организован по инициативе священнослужителей и прихожан в ответ на обеспокоенность населения ситуацией в регионе. Он должен был охватить населённые пункты с компактным проживанием гагаузского населения. Ранее представители гагаузской автономии выражали недовольство по поводу, как они утверждают, "ущемления прав гагаузского народа". Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.* движение признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html

https://ria.ru/20250603/moldavija-2020636300.html

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молдавия, россия, кишинев, традиционные ценности, в мире