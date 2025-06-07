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Митинг в Гагаузии завершился принятием резолюции

Митинг в Гагаузии завершился принятием резолюции - РИА Новости, 07.06.2025

Митинг в Гагаузии завершился принятием резолюции

КОМРАТ, 7 июн — РИА Новости. Митинг в Гагаузии завершился принятием резолюции с требованиями к Кишиневу прекратить давление на автономию, передает корреспондент РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T20:59:00+03:00

2025-06-07T20:59:00+03:00

2025-06-07T21:34:00+03:00

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КОМРАТ, 7 июн — РИА Новости. КОМРАТ, 7 июн — РИА Новости. Митинг в Гагаузии завершился принятием резолюции с требованиями к Кишиневу прекратить давление на автономию, передает корреспондент РИА Новости."Запугивание и преследование политически несогласных лиц стали нормой в политике центральных властей", — говорится в принятом документе. Резолюцию митинга зачитал вице-спикер парламента Гагаузии Георгий Лейчу. Собравшиеся выразили протест действиям центральных властей и потребовали восстановления полномочий автономии. Особое возмущение вызвали апрельские решения Конституционного суда. В середине апреля он аннулировал положения закона об особом правовом статусе Гагаузии о праве выдвигать кандидатуру в прокуроры. Участники акции потребовали "незамедлительно освободить главу Гагаузии Евгению Гуцул". "Массовым штрафам на десятки тысяч леев подвергаются наиболее социально уязвимые слои населения — пенсионеры и инвалиды", — отмечается в резолюции. Участники митинга предупредили, что если их требования проигнорируют, то ответственность ляжет на центральную власть и правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС). Президент страны Майя Санду считается ее негласным лидером. Несмотря на то что полиция заблокировала транспорт, люди все равно пришли на митинг. Он проходил в столице автономии — городе Комрате. При этом сотни автомобилей и людей не смогли добраться до места.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, хотя этого требует закон.

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https://ria.ru/20250607/gagauzija-2021537214.html

https://ria.ru/20250417/gagauziya-2011768707.html

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