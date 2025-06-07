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Митинг в Гагаузии завершился принятием резолюции - РИА Новости, 07.06.2025
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20:59 07.06.2025 (обновлено: 21:34 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021562955.html
Митинг в Гагаузии завершился принятием резолюции
Митинг в Гагаузии завершился принятием резолюции - РИА Новости, 07.06.2025
Митинг в Гагаузии завершился принятием резолюции
КОМРАТ, 7 июн — РИА Новости. Митинг в Гагаузии завершился принятием резолюции с требованиями к Кишиневу прекратить давление на автономию, передает корреспондент РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T20:59:00+03:00
2025-06-07T21:34:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
комрат
евгения гуцул
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
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КОМРАТ, 7 июн — РИА Новости. КОМРАТ, 7 июн — РИА Новости. Митинг в Гагаузии завершился принятием резолюции с требованиями к Кишиневу прекратить давление на автономию, передает корреспондент РИА Новости."Запугивание и преследование политически несогласных лиц стали нормой в политике центральных властей", — говорится в принятом документе. Резолюцию митинга зачитал вице-спикер парламента Гагаузии Георгий Лейчу. Собравшиеся выразили протест действиям центральных властей и потребовали восстановления полномочий автономии. Особое возмущение вызвали апрельские решения Конституционного суда. В середине апреля он аннулировал положения закона об особом правовом статусе Гагаузии о праве выдвигать кандидатуру в прокуроры. Участники акции потребовали "незамедлительно освободить главу Гагаузии Евгению Гуцул". "Массовым штрафам на десятки тысяч леев подвергаются наиболее социально уязвимые слои населения — пенсионеры и инвалиды", — отмечается в резолюции. Участники митинга предупредили, что если их требования проигнорируют, то ответственность ляжет на центральную власть и правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС). Президент страны Майя Санду считается ее негласным лидером. Несмотря на то что полиция заблокировала транспорт, люди все равно пришли на митинг. Он проходил в столице автономии — городе Комрате. При этом сотни автомобилей и людей не смогли добраться до места.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, хотя этого требует закон.
https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011687791.html
https://ria.ru/20250607/gagauzija-2021537214.html
https://ria.ru/20250417/gagauziya-2011768707.html
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в мире, гагаузия, кишинев, комрат, евгения гуцул, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Кишинев, Комрат, Евгения Гуцул, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Митинг в Гагаузии завершился принятием резолюции

Митинг в Гагаузии завершился принятием резолюции с требованиями к властям

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкОбщенациональный митинг в защиту статуса Гагаузской автономии на центральной площади в Комрате
Общенациональный митинг в защиту статуса Гагаузской автономии на центральной площади в Комрате - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Общенациональный митинг в защиту статуса Гагаузской автономии на центральной площади в Комрате
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КОМРАТ, 7 июн — РИА Новости. КОМРАТ, 7 июн — РИА Новости. Митинг в Гагаузии завершился принятием резолюции с требованиями к Кишиневу прекратить давление на автономию, передает корреспондент РИА Новости.
"Запугивание и преследование политически несогласных лиц стали нормой в политике центральных властей", — говорится в принятом документе.
Митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате. 16 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Около пяти тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку Гуцул
16 апреля, 21:05
Резолюцию митинга зачитал вице-спикер парламента Гагаузии Георгий Лейчу. Собравшиеся выразили протест действиям центральных властей и потребовали восстановления полномочий автономии.
Особое возмущение вызвали апрельские решения Конституционного суда. В середине апреля он аннулировал положения закона об особом правовом статусе Гагаузии о праве выдвигать кандидатуру в прокуроры.
Участники акции потребовали "незамедлительно освободить главу Гагаузии Евгению Гуцул".

Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. При этом 12 мая его продлили до 13 июня. Сторона защиты опротестовала это решение.

Гагаузия - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Депутат Гагаузии обвинил власти Молдавии в попытке уничтожить автономию
Вчера, 17:52
"Массовым штрафам на десятки тысяч леев подвергаются наиболее социально уязвимые слои населения — пенсионеры и инвалиды", — отмечается в резолюции.
Участники митинга предупредили, что если их требования проигнорируют, то ответственность ляжет на центральную власть и правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС). Президент страны Майя Санду считается ее негласным лидером.
Несмотря на то что полиция заблокировала транспорт, люди все равно пришли на митинг. Он проходил в столице автономии — городе Комрате. При этом сотни автомобилей и людей не смогли добраться до места.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, хотя этого требует закон.
Жители участвуют в мирной акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул на площади перед зданием Исполкома в Комрате - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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В миреГагаузияКишиневКомратЕвгения ГуцулМайя СандуЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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