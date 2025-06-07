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В Молдавии полиция задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг - РИА Новости, 07.06.2025
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15:27 07.06.2025 (обновлено: 16:43 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021517834.html
В Молдавии полиция задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг
В Молдавии полиция задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг - РИА Новости, 07.06.2025
В Молдавии полиция задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг
Сотрудники полиции задерживают жителей Гагаузии, направляющихся на митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул в административном центре Комрат,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:27:00+03:00
2025-06-07T16:43:00+03:00
в мире
комрат
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции задерживают жителей Гагаузии, направляющихся на митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул в административном центре Комрат, соответствующие видеокадры очевидцев опубликовали близкие к оппозиции Telegram-каналы. &quot;Поступают сигналы, что полиция задерживает транспорт, следующий из Вулканешт (город на юге Молдавии, входит в Гагаузскую автономию. — Прим. ред.) на митинг в Комрат&quot;, — отметил Telegram-канал &quot;Молдавская политика&quot;, ссылаясь на видеокадры очевидцев.В ролике запечатлено, как правоохранительные органы останавливают транспорт и задерживают граждан на пути к центральной площади Комрата, где в 15:00 (совпадает с мск) пройдет митинг. В регионе ранее проходили акции протеста из-за действий центральных властей. Местное население обеспокоено ограничением автономных прав Гагаузии и давлением на избранное руководство региона. Ситуация в Гагаузской автономии обострилась после ареста главы региона Гуцул по обвинению в финансировании партии "Шор". Власти автономии и местные жители неоднократно заявляли о политическом характере преследования руководства Гагаузии. В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.
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60
353
60
Полиция задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг в поддержку Евгении Гуцул
Сотрудники полиции задерживают жителей Гагаузии, направляющихся на митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул в Комрате, многие из них бросают машины и пешком идут в город, это видно по кадрам с места событий.
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в мире, комрат, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Комрат, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии полиция задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг

Полиция задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг в поддержку Гуцул

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КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции задерживают жителей Гагаузии, направляющихся на митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул в административном центре Комрат, соответствующие видеокадры очевидцев опубликовали близкие к оппозиции Telegram-каналы.
«

"Поступают сигналы, что полиция задерживает транспорт, следующий из Вулканешт (город на юге Молдавии, входит в Гагаузскую автономию. — Прим. ред.) на митинг в Комрат", — отметил Telegram-канал "Молдавская политика", ссылаясь на видеокадры очевидцев.

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В ролике запечатлено, как правоохранительные органы останавливают транспорт и задерживают граждан на пути к центральной площади Комрата, где в 15:00 (совпадает с мск) пройдет митинг.
В регионе ранее проходили акции протеста из-за действий центральных властей. Местное население обеспокоено ограничением автономных прав Гагаузии и давлением на избранное руководство региона.
Ситуация в Гагаузской автономии обострилась после ареста главы региона Гуцул по обвинению в финансировании партии "Шор". Власти автономии и местные жители неоднократно заявляли о политическом характере преследования руководства Гагаузии.
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В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.
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В миреКомратМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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