СИБ Молдавии усилит контроль над оппозиционерами, пишут СМИ
InsiderMoldova: СИБ Молдавии усилит контроль в отношении более 30 оппозиционеров
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии намерена усилить контроль в отношении более 30 оппозиционеров, чтобы "потушить" их активность в преддверии парламентских выборов, сообщает издание InsiderMoldova со ссылкой на источники в СИБ.
По данным источников издания, в СИБ имеется список гражданских активистов, который содержит имена более 30 человек, чью "политическую и общественную активность необходимо потушить" перед избирательной кампанией. Выборы в парламент назначены в Молдавии на 28 сентября.
Как отмечает издание, список уже появился в молдавских СМИ и социальных сетях. В него вошли депутаты парламента от Партии социалистов, известные журналисты, гражданские активисты, блогеры и лидеры нескольких внепарламентских патриотических партий. Также в списке значатся председатель Конгресса русских общин Молдавии Валерий Клименко, бывший заместитель министра иностранных дел Валерий Осталеп.
Появление списка в СМИ и социальных сетях прокомментировал один из его фигурантов — председатель общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев, организатор автопробега 9 мая.
"Ничего нового, совершенно неинтересно! Если люди из этого списка "враги народа", то я — паровоз! Чекисты сначала пугают себя, потом начальство. Получают на борьбу с "врагами" какие-то средства. Осваивают. Потом раздувают страшные истории, чтобы оправдать свою значимость и нужность", — написал Тулянцев на своей странице в соцсети Facebook *.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.