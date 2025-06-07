https://ria.ru/20250607/mo-2021546442.html

Россия готова прямо сейчас передать тела погибших Киеву, заявили в МО

Россия готова прямо сейчас передать тела погибших Киеву, заявили в МО - РИА Новости, 07.06.2025

Россия готова прямо сейчас передать тела погибших Киеву, заявили в МО

Россия готова работать прямо сейчас по передаче Киеву тел погибших военных ВСУ, заинтересована в выполнении этой сугубо гуманитарной акции, заявил представитель РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T19:03:00+03:00

2025-06-07T19:03:00+03:00

2025-06-07T21:06:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

киев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021515962_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2d0d6313fba5b4bab465b127212c740.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия готова работать прямо сейчас по передаче Киеву тел погибших военных ВСУ, заинтересована в выполнении этой сугубо гуманитарной акции, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин."Мы готовы работать прямо сейчас, потому что тела находятся в непосредственной близости от места обмена, и заинтересованы в выполнении этой сугубо гуманитарной акции, которая достигнута в результате второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле", - сказал Зорин, слова которого приводит министерство обороны РФ.

https://ria.ru/20250607/zaharova-2021545549.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими Полное заявление начальника управления Главного управления Генштаба ВС России Александра Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими с Украиной, куда так и не прибыли представители украинской стороны 2025-06-07T19:03 true PT1M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, киев, в мире