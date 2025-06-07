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Россия готова прямо сейчас передать тела погибших Киеву, заявили в МО
Россия готова прямо сейчас передать тела погибших Киеву, заявили в МО - РИА Новости, 07.06.2025
Россия готова прямо сейчас передать тела погибших Киеву, заявили в МО
Россия готова работать прямо сейчас по передаче Киеву тел погибших военных ВСУ, заинтересована в выполнении этой сугубо гуманитарной акции, заявил представитель РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:03:00+03:00
2025-06-07T19:03:00+03:00
2025-06-07T21:06:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
киев
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия готова работать прямо сейчас по передаче Киеву тел погибших военных ВСУ, заинтересована в выполнении этой сугубо гуманитарной акции, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин."Мы готовы работать прямо сейчас, потому что тела находятся в непосредственной близости от места обмена, и заинтересованы в выполнении этой сугубо гуманитарной акции, которая достигнута в результате второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле", - сказал Зорин, слова которого приводит министерство обороны РФ.
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Заявление Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими
Полное заявление начальника управления Главного управления Генштаба ВС России Александра Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими с Украиной, куда так и не прибыли представители украинской стороны
2025-06-07T19:03
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россия, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, киев, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Киев, В мире
Россия готова прямо сейчас передать тела погибших Киеву, заявили в МО
МО: Россия готова прямо сейчас передать тела погибших Киеву