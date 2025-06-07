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Минобороны: Киев до сих пор не дал согласие на получение тел военных ВСУ
Минобороны: Киев до сих пор не дал согласие на получение тел военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Минобороны: Киев до сих пор не дал согласие на получение тел военных ВСУ
Согласие Украины на проведение гуманитарных операций по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными до сих пор не получено, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:32:00+03:00
2025-06-07T17:32:00+03:00
2025-06-07T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Согласие Украины на проведение гуманитарных операций по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными до сих пор не получено, сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена."До настоящего времени согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено", - говорится в заявлении заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина.
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Заявление замминистра обороны о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ
Полное заявление замминистра обороны Александра Фомина о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ и начать обмен пленными, сорванный сегодня украинской стороной, вопреки договоренностям, достигнутым в Стамбуле
2025-06-07T17:32
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Александр Фомин, Россия, Киев, Украина
Минобороны: Киев до сих пор не дал согласие на получение тел военных ВСУ
МО: РФ до сих пор не получила согласие Киева забрать тела погибших военных ВСУ