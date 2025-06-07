https://ria.ru/20250607/mo-2021533784.html

Минобороны: Киев до сих пор не дал согласие на получение тел военных ВСУ

Минобороны: Киев до сих пор не дал согласие на получение тел военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Минобороны: Киев до сих пор не дал согласие на получение тел военных ВСУ

Согласие Украины на проведение гуманитарных операций по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными до сих пор не получено, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:32:00+03:00

2025-06-07T17:32:00+03:00

2025-06-07T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Согласие Украины на проведение гуманитарных операций по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными до сих пор не получено, сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена."До настоящего времени согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено", - говорится в заявлении заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина.

https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021532582.html

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Заявление замминистра обороны о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ Полное заявление замминистра обороны Александра Фомина о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ и начать обмен пленными, сорванный сегодня украинской стороной, вопреки договоренностям, достигнутым в Стамбуле 2025-06-07T17:32 true PT2M11S

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в мире, вооруженные силы украины, александр фомин, россия, киев, украина