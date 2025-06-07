https://ria.ru/20250607/mo-2021514664.html
МО рассказало, какие пленные ВСУ подлежат обмену "все на все"
МО рассказало, какие пленные ВСУ подлежат обмену "все на все" - РИА Новости, 07.06.2025
МО рассказало, какие пленные ВСУ подлежат обмену "все на все"
Обмен военнопленными между Россией и Украиной планировался по формуле "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:02:00+03:00
2025-06-07T15:02:00+03:00
2025-06-07T15:05:00+03:00
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специальная военная операция на украине
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обмен военнопленными между Россией и Украиной планировался по формуле "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве заявили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными."Обмену подлежат две категории – это "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет", - приводятся в сообщении слова представителя российской переговорной группы генерала-лейтенанта Александра Зорина.По его словам, украинская сторона не подтвердила проведение обмена в субботу и перенесла его на неопределенный срок.
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россия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, стамбул, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Украина, Стамбул, В мире
МО рассказало, какие пленные ВСУ подлежат обмену "все на все"
МО: обмену "все на все" подлежат раненые и лица моложе 25 лет