Рейтинг@Mail.ru
МО рассказало, какие пленные ВСУ подлежат обмену "все на все" - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 07.06.2025 (обновлено: 15:05 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/mo-2021514664.html
МО рассказало, какие пленные ВСУ подлежат обмену "все на все"
МО рассказало, какие пленные ВСУ подлежат обмену "все на все" - РИА Новости, 07.06.2025
МО рассказало, какие пленные ВСУ подлежат обмену "все на все"
Обмен военнопленными между Россией и Украиной планировался по формуле "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:02:00+03:00
2025-06-07T15:05:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
украина
стамбул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обмен военнопленными между Россией и Украиной планировался по формуле "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве заявили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными."Обмену подлежат две категории – это "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет", - приводятся в сообщении слова представителя российской переговорной группы генерала-лейтенанта Александра Зорина.По его словам, украинская сторона не подтвердила проведение обмена в субботу и перенесла его на неопределенный срок.
https://ria.ru/20250607/svo-2021511809.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, стамбул, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Украина, Стамбул, В мире
МО рассказало, какие пленные ВСУ подлежат обмену "все на все"

МО: обмену "все на все" подлежат раненые и лица моложе 25 лет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПразднование Дня Государственного флага
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Празднование Дня Государственного флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обмен военнопленными между Россией и Украиной планировался по формуле "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными.
"Обмену подлежат две категории – это "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет", - приводятся в сообщении слова представителя российской переговорной группы генерала-лейтенанта Александра Зорина.
По его словам, украинская сторона не подтвердила проведение обмена в субботу и перенесла его на неопределенный срок.
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Рефрижераторы с телами солдат ВСУ привезли на границу
14:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеУкраинаСтамбулВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала