https://ria.ru/20250607/mo-2021514664.html

МО рассказало, какие пленные ВСУ подлежат обмену "все на все"

МО рассказало, какие пленные ВСУ подлежат обмену "все на все" - РИА Новости, 07.06.2025

МО рассказало, какие пленные ВСУ подлежат обмену "все на все"

Обмен военнопленными между Россией и Украиной планировался по формуле "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:02:00+03:00

2025-06-07T15:02:00+03:00

2025-06-07T15:05:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обмен военнопленными между Россией и Украиной планировался по формуле "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве заявили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными."Обмену подлежат две категории – это "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет", - приводятся в сообщении слова представителя российской переговорной группы генерала-лейтенанта Александра Зорина.По его словам, украинская сторона не подтвердила проведение обмена в субботу и перенесла его на неопределенный срок.

https://ria.ru/20250607/svo-2021511809.html

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