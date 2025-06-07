Миронов посоветовал Мерцу освежить память
Миронов призвал напомнить Мерцу о том, что написано на стенах Рейхстага
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужно напомнить, что написано на стенах Рейхстага, Германия ведет русофобскую политику, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин в обращении к президенту Бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии направил Бундестагу материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил Володин, неонацистский режим Зеленского бьет по мирным городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Кроме того, Володин заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине.
"Мерцу следует освежить память и напомнить, что написано на стенах Рейхстага. Я не устану повторять, что Германия ведет русофобскую политику", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Германия, поддерживая неонацистский режим на Украине, предает свои же идеалы.
"Мы не позволим изменить историю и забыть уроки войны. Тем более что в свое время не только фашистская Германия – вся Европа воевала против нас! Но мы победили и этого не забудем", - заключил парламентарий.
Ранее Мерц на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.