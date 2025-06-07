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Миронов посоветовал Мерцу освежить память - РИА Новости, 07.06.2025
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11:34 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/mironov-2021484479.html
Миронов посоветовал Мерцу освежить память
Миронов посоветовал Мерцу освежить память - РИА Новости, 07.06.2025
Миронов посоветовал Мерцу освежить память
Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужно напомнить, что написано на стенах Рейхстага, Германия ведет русофобскую политику, заявил лидер партии "Справедливая Россия -... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:34:00+03:00
2025-06-07T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужно напомнить, что написано на стенах Рейхстага, Германия ведет русофобскую политику, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин в обращении к президенту Бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии направил Бундестагу материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил Володин, неонацистский режим Зеленского бьет по мирным городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Кроме того, Володин заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине. "Мерцу следует освежить память и напомнить, что написано на стенах Рейхстага. Я не устану повторять, что Германия ведет русофобскую политику", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Он добавил, что Германия, поддерживая неонацистский режим на Украине, предает свои же идеалы. "Мы не позволим изменить историю и забыть уроки войны. Тем более что в свое время не только фашистская Германия – вся Европа воевала против нас! Но мы победили и этого не забудем", - заключил парламентарий. Ранее Мерц на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.
https://ria.ru/20250606/volodin-2021440841.html
https://ria.ru/20250607/merts-2021473567.html
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в мире, германия, украина, европа, вячеслав володин, сергей миронов, владимир зеленский, бундестаг германии, госдума рф
В мире, Германия, Украина, Европа, Вячеслав Володин, Сергей Миронов, Владимир Зеленский, Бундестаг Германии, Госдума РФ
Миронов посоветовал Мерцу освежить память

Миронов призвал напомнить Мерцу о том, что написано на стенах Рейхстага

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужно напомнить, что написано на стенах Рейхстага, Германия ведет русофобскую политику, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин в обращении к президенту Бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии направил Бундестагу материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил Володин, неонацистский режим Зеленского бьет по мирным городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Кроме того, Володин заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине.
Володин о высказываниях Мерца - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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"Мерцу следует освежить память и напомнить, что написано на стенах Рейхстага. Я не устану повторять, что Германия ведет русофобскую политику", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Германия, поддерживая неонацистский режим на Украине, предает свои же идеалы.
"Мы не позволим изменить историю и забыть уроки войны. Тем более что в свое время не только фашистская Германия – вся Европа воевала против нас! Но мы победили и этого не забудем", - заключил парламентарий.
Ранее Мерц на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.
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В миреГерманияУкраинаЕвропаВячеслав ВолодинСергей МироновВладимир ЗеленскийБундестаг ГерманииГосдума РФ
 
 
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