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Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись, сообщило Минобороны - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 07.06.2025 (обновлено: 21:32 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/minoborony-2021546926.html
Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись, сообщило Минобороны
Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись, сообщило Минобороны - РИА Новости, 07.06.2025
Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись, сообщило Минобороны
Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись, сообщило Минобороны. Главные заявления: РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:06:00+03:00
2025-06-07T21:32:00+03:00
вооруженные силы украины
александр фомин
владимир мединский
москва
россия
киев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись, сообщило Минобороны. Главные заявления: Замминистра обороны Александр Фомин отмечал, что Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ. Ключевые тезисы:В ведомстве сообщали, что Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок. Другие заявления Минобороны:Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский также прокомментировал ситуацию. Главные тезисы:Встреча в СтамбулеВ понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
https://ria.ru/20250607/kiev-2021536667.html
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Заявление Александра Зорина о несостоявшейся передаче тел украинских военнослужащих
Полное заявление представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина о несостоявшейся передаче тел украинских военнослужащих Украине и готовности России к проведению этой гуманитарной акции в любой момент.
2025-06-07T19:06
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PT1M06S
Заявление замминистра обороны о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ
Полное заявление замминистра обороны Александра Фомина о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ и начать обмен пленными, сорванный сегодня украинской стороной, вопреки договоренностям, достигнутым в Стамбуле
2025-06-07T19:06
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PT2M11S
Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ
Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ
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вооруженные силы украины, александр фомин, владимир мединский, москва, россия, киев
Вооруженные силы Украины, Александр Фомин, Владимир Мединский, Москва, Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине

Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись, сообщило Минобороны

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись, сообщило Минобороны. Главные заявления:
  • Россия готова работать прямо сейчас по передаче Киеву тел погибших;
  • Москва заинтересована в выполнении этой сугубо гуманитарной акции;
  • видим заявления СМИ о том, что акция по обмену пленными с Украиной перенесена на следующую неделю, ждем официальных уведомлений.
Замминистра обороны Александр Фомин отмечал, что Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ. Ключевые тезисы:
  • Россия заблаговременно довела предложение передать тела погибших военных до Украины и была готова сделать это уже на этой неделе;
  • Москва рассчитывает, что Киев в ближайшее время сможет принять нужные решения для возобновления обмена пленными и передачи тел украинских военных;
  • Москва подтверждает готовность выполнить все договоренности гуманитарного характера, как это всегда делает российская сторона.
В ведомстве сообщали, что Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок. Другие заявления Минобороны:
  • Россия 6 июня приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также к обмену военнопленными;
  • колонна с 1212 телами погибших украинских военнослужащих прибыла в район обмена;
  • готовятся к отправке еще четыре эшелона по 1200 тел;
  • Москва полностью готова выполнить стамбульские договоренности и передать Киеву все тела военных, провести обмен по установленной формуле;
  • Киеву передан список из 640 фамилий, но он пока не назначил даты возвращения этих лиц и передачи соответствующего числа российских военнопленных;
  • обмену подлежат две категории — "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Российский посол высказался о ситуации с передачей тел Киеву
Вчера, 17:48
Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский также прокомментировал ситуацию. Главные тезисы:
  • Москва призывает Киев четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности и немедленно приступить к обмену военнопленными, чтобы по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получили шанс вернуться домой;
  • Россия просит Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле;
  • международные СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными и убедиться, что Москва полностью готова соблюдать достигнутые договоренности.

Встреча в Стамбуле

В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Симоньян рассказала, почему Киев не хочет забирать тела военных
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАлександр ФоминВладимир МединскийМоскваРоссияКиев
 
 
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