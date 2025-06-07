https://ria.ru/20250607/minoborony-2021546926.html

Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись, сообщило Минобороны

Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись, сообщило Минобороны - РИА Новости, 07.06.2025

Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись, сообщило Минобороны

Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись, сообщило Минобороны. Главные заявления: РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T19:06:00+03:00

2025-06-07T19:06:00+03:00

2025-06-07T21:32:00+03:00

вооруженные силы украины

александр фомин

владимир мединский

москва

россия

киев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись, сообщило Минобороны. Главные заявления: Замминистра обороны Александр Фомин отмечал, что Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ. Ключевые тезисы:В ведомстве сообщали, что Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок. Другие заявления Минобороны:Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский также прокомментировал ситуацию. Главные тезисы:Встреча в СтамбулеВ понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.

https://ria.ru/20250607/kiev-2021536667.html

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москва

россия

киев

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Заявление Александра Зорина о несостоявшейся передаче тел украинских военнослужащих Полное заявление представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина о несостоявшейся передаче тел украинских военнослужащих Украине и готовности России к проведению этой гуманитарной акции в любой момент. 2025-06-07T19:06 true PT1M06S

Заявление замминистра обороны о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ Полное заявление замминистра обороны Александра Фомина о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ и начать обмен пленными, сорванный сегодня украинской стороной, вопреки договоренностям, достигнутым в Стамбуле 2025-06-07T19:06 true PT2M11S

Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ 2025-06-07T19:06 true PT1M51S

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вооруженные силы украины, александр фомин, владимир мединский, москва, россия, киев