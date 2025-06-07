Рейтинг@Mail.ru
Россия до сих пор не получила согласие Киева на передачу тел военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 07.06.2025 (обновлено: 19:16 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/minoborony-2021534124.html
Россия до сих пор не получила согласие Киева на передачу тел военных ВСУ
Россия до сих пор не получила согласие Киева на передачу тел военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Россия до сих пор не получила согласие Киева на передачу тел военных ВСУ
Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ, заявил замминистра обороны Александр Фомин. Ключевые тезисы: РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:35:00+03:00
2025-06-07T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
москва
владимир мединский
александр фомин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021536252_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_3304d349426e17428215aa0c1a0e2b48.png
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ, заявил замминистра обороны Александр Фомин. Ключевые тезисы:В ведомстве сообщали, что Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок. Другие заявления Минобороны:Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский также прокомментировал ситуацию. Главные тезисы:Встреча в СтамбулеВ понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
https://ria.ru/20250607/tramp-2021453440.html
https://ria.ru/20250607/simonjan-2021533148.html
киев
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Заявление замминистра обороны о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ
Полное заявление замминистра обороны Александра Фомина о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ и начать обмен пленными, сорванный сегодня украинской стороной, вопреки договоренностям, достигнутым в Стамбуле
2025-06-07T17:35
true
PT2M11S
Заявление Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими
Полное заявление начальника управления Главного управления Генштаба ВС России Александра Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими с Украиной, куда так и не прибыли представители украинской стороны
2025-06-07T17:35
true
PT1M37S
Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ
Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ
2025-06-07T17:35
true
PT1M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021536252_67:0:547:360_1920x0_80_0_0_a9b0783b3c58019624c937626629e744.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, москва, владимир мединский, александр фомин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Москва, Владимир Мединский, Александр Фомин, Вооруженные силы Украины

Россия до сих пор не получила согласие Киева на передачу тел военных ВСУ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ, заявил замминистра обороны Александр Фомин. Ключевые тезисы:
  • Россия заблаговременно довела предложение передать тела погибших военных до Украины и была готова сделать это уже на этой неделе;
  • Москва рассчитывает, что Киев в ближайшее время сможет принять нужные решения для возобновления обмена пленными и передачи тел украинских военных;
  • Москва подтверждает готовность выполнить все договоренности гуманитарного характера, как это всегда делает российская сторона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Трамп надеется, что Россия не будет останавливать переговоры с Украиной
Вчера, 01:30
В ведомстве сообщали, что Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок. Другие заявления Минобороны:
  • Россия 6 июня приступила к репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также к обмену военнопленными;
  • колонна с 1212 телами погибших украинских военнослужащих прибыла в район обмена;
  • готовятся к отправке еще четыре эшелона по 1200 тел;
  • Москва полностью готова выполнить стамбульские договоренности и передать Киеву все тела военных, провести обмен по установленной формуле;
  • Киеву передан список из 640 фамилий, но он пока не назначил даты возвращения этих лиц и передачи соответствующего числа российских военнопленных;
  • обмену подлежат две категории — "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.
Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский также прокомментировал ситуацию. Главные тезисы:
  • контактная группа Минобороны находится на границе, но переговорщики противоположной стороны даже не прибыли на место обмена;
  • Москва призывает Киев четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности и немедленно приступить к обмену военнопленными, чтобы по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получили шанс вернуться домой;
  • Россия просит Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле;
  • международные СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными и убедиться, что Москва полностью готова соблюдать достигнутые договоренности.

Встреча в Стамбуле

В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Симоньян рассказала, почему Киев не хочет забирать тела военных
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияМоскваВладимир МединскийАлександр ФоминВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала