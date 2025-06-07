https://ria.ru/20250607/minoborony-2021534124.html

Россия до сих пор не получила согласие Киева на передачу тел военных ВСУ

Россия до сих пор не получила согласие Киева на передачу тел военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Россия до сих пор не получила согласие Киева на передачу тел военных ВСУ

Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ, заявил замминистра обороны Александр Фомин. Ключевые тезисы: РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:35:00+03:00

2025-06-07T17:35:00+03:00

2025-06-07T19:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

москва

владимир мединский

александр фомин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ, заявил замминистра обороны Александр Фомин. Ключевые тезисы:В ведомстве сообщали, что Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок. Другие заявления Минобороны:Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский также прокомментировал ситуацию. Главные тезисы:Встреча в СтамбулеВ понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.

https://ria.ru/20250607/tramp-2021453440.html

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киев

россия

москва

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Заявление замминистра обороны о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ Полное заявление замминистра обороны Александра Фомина о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ и начать обмен пленными, сорванный сегодня украинской стороной, вопреки договоренностям, достигнутым в Стамбуле 2025-06-07T17:35 true PT2M11S

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киев, россия, москва, владимир мединский, александр фомин, вооруженные силы украины