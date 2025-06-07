https://ria.ru/20250607/minoborony-2021515467.html

Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в Минобороны

Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.06.2025

Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в Минобороны

Российская сторона полностью готова выполнить стамбульские договоренности, готова передать Киеву все тела военных ВСУ, проуести обмен по установленной формуле,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:06:00+03:00

2025-06-07T15:06:00+03:00

2025-06-07T15:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона полностью готова выполнить стамбульские договоренности, готова передать Киеву все тела военных ВСУ, проуести обмен по установленной формуле, сообщило министерство обороны РФ."Подтверждаю, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными", - заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, слова которого приведены в сообщении МО РФ.

https://ria.ru/20250607/peregovory-2021504908.html

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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