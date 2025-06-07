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Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 07.06.2025 (обновлено: 15:44 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/minoborony-2021515467.html
Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в Минобороны
Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.06.2025
Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в Минобороны
Российская сторона полностью готова выполнить стамбульские договоренности, готова передать Киеву все тела военных ВСУ, проуести обмен по установленной формуле,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:06:00+03:00
2025-06-07T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
министерство обороны рф (минобороны рф)
стамбул
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона полностью готова выполнить стамбульские договоренности, готова передать Киеву все тела военных ВСУ, проуести обмен по установленной формуле, сообщило министерство обороны РФ."Подтверждаю, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными", - заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, слова которого приведены в сообщении МО РФ.
https://ria.ru/20250607/peregovory-2021504908.html
россия
киев
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россия, киев, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, министерство обороны рф (минобороны рф), стамбул
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Стамбул
Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в Минобороны

Минобороны: Россия готова полностью выполнить стамбульские договоренности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона полностью готова выполнить стамбульские договоренности, готова передать Киеву все тела военных ВСУ, проуести обмен по установленной формуле, сообщило министерство обороны РФ.
«
"Подтверждаю, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными", - заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, слова которого приведены в сообщении МО РФ.
Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Украинская сторона не явилась на место выдачи тел и обмена пленными
Вчера, 13:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Стамбул
 
 
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