https://ria.ru/20250607/minoborony-2021515467.html
Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в Минобороны
Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.06.2025
Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в Минобороны
Российская сторона полностью готова выполнить стамбульские договоренности, готова передать Киеву все тела военных ВСУ, проуести обмен по установленной формуле,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:06:00+03:00
2025-06-07T15:06:00+03:00
2025-06-07T15:44:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона полностью готова выполнить стамбульские договоренности, готова передать Киеву все тела военных ВСУ, проуести обмен по установленной формуле, сообщило министерство обороны РФ."Подтверждаю, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными", - заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, слова которого приведены в сообщении МО РФ.
https://ria.ru/20250607/peregovory-2021504908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в Минобороны
Минобороны: Россия готова полностью выполнить стамбульские договоренности