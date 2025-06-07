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Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили цифровую проблематику - РИА Новости, 07.06.2025
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14:31 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/mid-2021510898.html
Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили цифровую проблематику
Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили цифровую проблематику - РИА Новости, 07.06.2025
Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили цифровую проблематику
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и заместитель генсека ООН Амандип Сингх Гилл обсудили цифровую проблематику на полях Глобального цифрового форума (ГЦФ) в Нижнем РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:31:00+03:00
2025-06-07T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и заместитель генсека ООН Амандип Сингх Гилл обсудили цифровую проблематику на полях Глобального цифрового форума (ГЦФ) в Нижнем Новгороде, сообщил в субботу МИД РФ. “На полях” ГЦФ прошли встречи Сергея Вершинина с заместителем генерального секретаря ООН, спецпосланником по новым и нарождающимся технологиям Амандипом Сингхом Гиллом и главой секретариата форума ООН по управлению интернетом Ченгетаем Масанго. Состоялось предметное обсуждение различных аспектов цифровой проблематики. Подчеркнута ведущая роль Всемирной организации в многосторонних усилиях, направленных на преодоление “цифрового разрыва” и наращивание ИКТ-потенциала государств Глобального Юга”, - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. Как отметили в МИД РФ, всего форум, проходивший 5-6 июня в Нижнем Новгороде, посетили более 1000 делегатов из более чем 100 стран. В ходе мероприятия представители российской стороны ознакомили гостей с подходом РФ к решению проблем в сфере информационных и компьютерных технологий, включая искусственный интеллект. “Подтверждена нацеленность на разработку новых норм международного права, направленных на формирование справедливой и равноправной системы регулирования ИКТ на основе уважения суверенитета государств в соответствии с принципами Устава ООН”, - говорится в заявлении.
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в мире, россия, нижний новгород, сергей вершинин, оон
В мире, Россия, Нижний Новгород, Сергей Вершинин, ООН
Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили цифровую проблематику

Замглавы МИД Вершинин и замгенсека ООН обсудили цифровую проблематику на ГЦФ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и заместитель генсека ООН Амандип Сингх Гилл обсудили цифровую проблематику на полях Глобального цифрового форума (ГЦФ) в Нижнем Новгороде, сообщил в субботу МИД РФ.
“На полях” ГЦФ прошли встречи Сергея Вершинина с заместителем генерального секретаря ООН, спецпосланником по новым и нарождающимся технологиям Амандипом Сингхом Гиллом и главой секретариата форума ООН по управлению интернетом Ченгетаем Масанго. Состоялось предметное обсуждение различных аспектов цифровой проблематики. Подчеркнута ведущая роль Всемирной организации в многосторонних усилиях, направленных на преодоление “цифрового разрыва” и наращивание ИКТ-потенциала государств Глобального Юга”, - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД РФ, всего форум, проходивший 5-6 июня в Нижнем Новгороде, посетили более 1000 делегатов из более чем 100 стран. В ходе мероприятия представители российской стороны ознакомили гостей с подходом РФ к решению проблем в сфере информационных и компьютерных технологий, включая искусственный интеллект.
“Подтверждена нацеленность на разработку новых норм международного права, направленных на формирование справедливой и равноправной системы регулирования ИКТ на основе уважения суверенитета государств в соответствии с принципами Устава ООН”, - говорится в заявлении.
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В миреРоссияНижний НовгородСергей ВершининООН
 
 
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