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Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили цифровую проблематику

Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили цифровую проблематику - РИА Новости, 07.06.2025

Замглавы МИД и замгенсека ООН обсудили цифровую проблематику

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и заместитель генсека ООН Амандип Сингх Гилл обсудили цифровую проблематику на полях Глобального цифрового форума (ГЦФ) в Нижнем РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T14:31:00+03:00

2025-06-07T14:31:00+03:00

2025-06-07T14:31:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и заместитель генсека ООН Амандип Сингх Гилл обсудили цифровую проблематику на полях Глобального цифрового форума (ГЦФ) в Нижнем Новгороде, сообщил в субботу МИД РФ. “На полях” ГЦФ прошли встречи Сергея Вершинина с заместителем генерального секретаря ООН, спецпосланником по новым и нарождающимся технологиям Амандипом Сингхом Гиллом и главой секретариата форума ООН по управлению интернетом Ченгетаем Масанго. Состоялось предметное обсуждение различных аспектов цифровой проблематики. Подчеркнута ведущая роль Всемирной организации в многосторонних усилиях, направленных на преодоление “цифрового разрыва” и наращивание ИКТ-потенциала государств Глобального Юга”, - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. Как отметили в МИД РФ, всего форум, проходивший 5-6 июня в Нижнем Новгороде, посетили более 1000 делегатов из более чем 100 стран. В ходе мероприятия представители российской стороны ознакомили гостей с подходом РФ к решению проблем в сфере информационных и компьютерных технологий, включая искусственный интеллект. “Подтверждена нацеленность на разработку новых норм международного права, направленных на формирование справедливой и равноправной системы регулирования ИКТ на основе уважения суверенитета государств в соответствии с принципами Устава ООН”, - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250420/rf-2012355089.html

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в мире, россия, нижний новгород, сергей вершинин, оон