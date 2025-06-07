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МИД раскритиковал санкции против Россельхозбанка - РИА Новости, 07.06.2025
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08:09 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/mid-2021469842.html
МИД раскритиковал санкции против Россельхозбанка
МИД раскритиковал санкции против Россельхозбанка - РИА Новости, 07.06.2025
МИД раскритиковал санкции против Россельхозбанка
Санкции против Россельхозбанка незаконны, вопрос их снятия не зависит от России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T08:09:00+03:00
2025-06-07T08:09:00+03:00
россия
сша
черное море
сергей вершинин
владимир путин
россельхозбанк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Санкции против Россельхозбанка незаконны, вопрос их снятия не зависит от России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Этот вопрос обсуждается в ходе консультаций, это зависит, естественно, не от нас. Мы считаем, что в принципе санкции, как я сказал, являются односторонними и незаконными, тем более санкции, которые затрагивают область обеспечения продовольственной безопасности в мире, о которой так пекутся в некоторых западных столицах", - сказал Вершинин. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, сша, черное море, сергей вершинин, владимир путин, россельхозбанк
Россия, США, Черное море, Сергей Вершинин, Владимир Путин, Россельхозбанк
МИД раскритиковал санкции против Россельхозбанка

Замглавы МИД Вершинин назвал санкции против Россельхозбанка незаконными

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Санкции против Россельхозбанка незаконны, вопрос их снятия не зависит от России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Этот вопрос обсуждается в ходе консультаций, это зависит, естественно, не от нас. Мы считаем, что в принципе санкции, как я сказал, являются односторонними и незаконными, тем более санкции, которые затрагивают область обеспечения продовольственной безопасности в мире, о которой так пекутся в некоторых западных столицах", - сказал Вершинин.
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияСШАЧерное мореСергей ВершининВладимир ПутинРоссельхозбанк
 
 
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