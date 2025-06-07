МИД раскритиковал санкции против Россельхозбанка
Замглавы МИД Вершинин назвал санкции против Россельхозбанка незаконными
Здание МИД России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Санкции против Россельхозбанка незаконны, вопрос их снятия не зависит от России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Этот вопрос обсуждается в ходе консультаций, это зависит, естественно, не от нас. Мы считаем, что в принципе санкции, как я сказал, являются односторонними и незаконными, тем более санкции, которые затрагивают область обеспечения продовольственной безопасности в мире, о которой так пекутся в некоторых западных столицах", - сказал Вершинин.
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.