Станции-дворцы: шедевры высокого искусства в московском метро

В Музее Москвы открылась выставка "Высоко под землей" к 90-летию метро
В экспозиции свыше 350 объектов — не только оригиналов, но и цифровых — из более чем 25 государственных и частных коллекций. А также из семейных архивов потомков художников, работавших над оформлением станций.
В выставке поучаствовали Музей транспорта Москвы, Третьяковская галерея, Эрмитаж, Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Русский музей и другие собрания.
В экспозиции свыше 350 объектов — не только оригиналов, но и цифровых — из более чем 25 государственных и частных коллекций. А также из семейных архивов потомков художников, работавших над оформлением станций.
В выставке поучаствовали Музей транспорта Москвы, Третьяковская галерея, Эрмитаж, Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Русский музей и другие собрания.
"Эта выставка — о художественной ценности метро. Ведь 90 лет назад его создателями и было задумано сделать станции-дворцы", — рассказывает директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
"Эта выставка — о художественной ценности метро. Ведь 90 лет назад его создателями и было задумано сделать станции-дворцы", — рассказывает директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
"Наши сотрудники собирали вещи, связанные с метрополитеном даже до его создания. Потому что о нем жители Москвы мечтали еще в начале XX века. В других столицах метро строилось уже во второй половине XIX столетия. Наверное, поэтому у нас в стране возникла такая утопическая идея подземного дворца. Только в 30-е проект Московского метрополитена получил полную поддержку государства и очень быстрыми темпами стал воплощаться в жизнь", — говорит директор Музея Москвы Анна Трапкова.
"Наши сотрудники собирали вещи, связанные с метрополитеном даже до его создания. Потому что о нем жители Москвы мечтали еще в начале XX века. В других столицах метро строилось уже во второй половине XIX столетия. Наверное, поэтому у нас в стране возникла такая утопическая идея подземного дворца. Только в 30-е проект Московского метрополитена получил полную поддержку государства и очень быстрыми темпами стал воплощаться в жизнь", — говорит директор Музея Москвы Анна Трапкова.
"Мы смотрим на метро как на огромный музей, может быть, даже главный, но уж точно самый необычный и демократичный по ценам, — говорит автор идеи выставки Александр Мерескин. — Он может похвастаться и небывалой проходимостью: десятки миллионов человек ежедневно туда спускаются и становятся его посетителями. Мы проходим мимо искусства и фактически его не замечаем. Предлагаем приостановить бег и присмотреться к тому, что нас окружает".
"Мы смотрим на метро как на огромный музей, может быть, даже главный, но уж точно самый необычный и демократичный по ценам, — говорит автор идеи выставки Александр Мерескин. — Он может похвастаться и небывалой проходимостью: десятки миллионов человек ежедневно туда спускаются и становятся его посетителями. Мы проходим мимо искусства и фактически его не замечаем. Предлагаем приостановить бег и присмотреться к тому, что нас окружает".
Несмотря на то что выставка посвящена именно московскому метро, многие экспонаты приехали из собраний других городов. Например, эскиз для станции "Автозаводская" — из Пензенской областной картинной галереи имени К. А. Савицкого, а декоративный медальон для "Семеновской" Арбатско-Покровской линии — из Русского музея.
Несмотря на то что выставка посвящена именно московскому метро, многие экспонаты приехали из собраний других городов. Например, эскиз для станции "Автозаводская" — из Пензенской областной картинной галереи имени К. А. Савицкого, а декоративный медальон для "Семеновской" Арбатско-Покровской линии — из Русского музея.
Экспозиция состоит из четырех тематических блоков: "Знакомое", "Забытое", "Нереализованное" и "Грядущее".
Экспозиция состоит из четырех тематических блоков: "Знакомое", "Забытое", "Нереализованное" и "Грядущее".
В разделе "Знакомое" — оригиналы и цифровые копии произведений, которые пассажиры метро видят каждый день: мозаики, витражи, медальоны, светильники, архитектурные детали, а также архивные фотографии и видеоматериалы. Например, тут подлинный эскиз Алексея Душкина к станции "Маяковская", выигравший Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939-м. А еще — макет витража "Пианист" Павла Корина для "Новослободской", фрагмент фарфоровой капители для "Киевской" и кольцевой светильник Абрама Дамского.
В разделе "Знакомое" — оригиналы и цифровые копии произведений, которые пассажиры метро видят каждый день: мозаики, витражи, медальоны, светильники, архитектурные детали, а также архивные фотографии и видеоматериалы. Например, тут подлинный эскиз Алексея Душкина к станции "Маяковская", выигравший Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939-м. А еще — макет витража "Пианист" Павла Корина для "Новослободской", фрагмент фарфоровой капители для "Киевской" и кольцевой светильник Абрама Дамского.
Блок "Забытое" посвящен павильонам, художественным элементам, рельефам, утраченным во время реконструкций или после смены общественно-политического контекста.
Здесь, например, можно увидеть макет вестибюля "Охотного Ряда" в здании гостиницы "Москва", эскиз Павла Корина к мозаике "Мир во всем мире" и медальон Веры Мухиной для "Семеновской" (до 1961 года — станция "Сталинская"), созданный в 1944-м.
Блок "Забытое" посвящен павильонам, художественным элементам, рельефам, утраченным во время реконструкций или после смены общественно-политического контекста.
Здесь, например, можно увидеть макет вестибюля "Охотного Ряда" в здании гостиницы "Москва", эскиз Павла Корина к мозаике "Мир во всем мире" и медальон Веры Мухиной для "Семеновской" (до 1961 года — станция "Сталинская"), созданный в 1944-м.
"Грядущее" — это мультимедийная инсталляция, созданная с помощью нейросетей. Она визуализирует художественные решения для новых станций, которые построят в ближайшем будущем.
"Грядущее" — это мультимедийная инсталляция, созданная с помощью нейросетей. Она визуализирует художественные решения для новых станций, которые построят в ближайшем будущем.
В инсталляции "Невоплощенное" — цифровые копии архитектурных проектов и эскизы, которые не были реализованы, некое "бумажное метро". Ведь на конкурсы выдвигались десятки работ, а выбирали одну.
В инсталляции "Невоплощенное" — цифровые копии архитектурных проектов и эскизы, которые не были реализованы, некое "бумажное метро". Ведь на конкурсы выдвигались десятки работ, а выбирали одну.
Каждый из четырех тематических разделов включает несколько залов. В одном из них — макеты и эскизы великолепных витражей со станций метро авторства Павла Корина и Андрея Кузнецова.
"Витраж ассоциируется с храмовой архитектурой. В России он появился, чтобы оформить Исаакиевский собор. А в советские времена про него надолго забыли, — рассказывает главный куратор выставки Никита Голованов. — Поэтому ансамбль из 32 витражей на станции "Новослободская" стал не просто украшением, а настоящим манифестом – возвращением этого вида искусства".
Каждый из четырех тематических разделов включает несколько залов. В одном из них — макеты и эскизы великолепных витражей со станций метро авторства Павла Корина и Андрея Кузнецова.
"Витраж ассоциируется с храмовой архитектурой. В России он появился, чтобы оформить Исаакиевский собор. А в советские времена про него надолго забыли, — рассказывает главный куратор выставки Никита Голованов. — Поэтому ансамбль из 32 витражей на станции "Новослободская" стал не просто украшением, а настоящим манифестом – возвращением этого вида искусства".
В экспозиции — медальоны, светильники, римская и флорентийская мозаики, эскизы чеканки и литья, архивная хроника и фотографии, запечатлевшие моменты создания станций метро и их открытия. Мультимедиа — чтобы можно было в деталях разглядеть произведения искусства, мимо которых мы каждый день проходим.
В экспозиции — медальоны, светильники, римская и флорентийская мозаики, эскизы чеканки и литья, архивная хроника и фотографии, запечатлевшие моменты создания станций метро и их открытия. Мультимедиа — чтобы можно было в деталях разглядеть произведения искусства, мимо которых мы каждый день проходим.
Фотозона здесь, конечно, в виде вагона метро. На двери вместо привычной надписи читаем аффирмацию: "Не прислоняться, не волноваться, не придираться к себе". Подобные пасхалки разбросаны по всей территории проекта. Есть, например, такая: "Выходя из вагона, не забывайте о прекрасном".
Выставка продлится до 24 августа.
Фотозона здесь, конечно, в виде вагона метро. На двери вместо привычной надписи читаем аффирмацию: "Не прислоняться, не волноваться, не придираться к себе". Подобные пасхалки разбросаны по всей территории проекта. Есть, например, такая: "Выходя из вагона, не забывайте о прекрасном".
Выставка продлится до 24 августа.