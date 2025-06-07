Станции-дворцы: шедевры высокого искусства в московском метро

В экспозиции свыше 350 объектов — не только оригиналов, но и цифровых — из более чем 25 государственных и частных коллекций. А также из семейных архивов потомков художников, работавших над оформлением станций.

В выставке поучаствовали Музей транспорта Москвы, Третьяковская галерея, Эрмитаж, Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Русский музей и другие собрания.