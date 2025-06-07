Популярность нового канцлера ФРГ выросла до 36 процентов, показал опрос
Bild: популярность нового канцлера Германии Фридриха Мерца выросла на 13 пунктов
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Популярность нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца выросла до 36%, это на 13 процентных пунктов больше, чем четыре недели назад, когда он только вступил в должность, следует из опроса, проведенного институтом Insa для газеты Bild.
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"Мерц становится всё более популярным на посту федерального канцлера. 36% опрошенных в настоящее время довольны его работой. Это на 13 процентных пунктов больше, чем когда он вступил в должность четыре недели назад", - пишет газета Bild со ссылкой на данные исследования.
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Уточняется, что федеральное правительство в целом также становится всё более популярным среди немцев. Согласно опросу, им довольны 37%, это на восемь процентных пунктов больше результата, полученного месяцем ранее.
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"Большинство немцев разделяют позицию Мерца по миграционной политике. Он (и его партия в этом вопросе - ред.) поддерживает министра внутренних дел Александра Добриндта. Визит к (президенту США - ред.) Дональду Трампу также был успешным", - приводит издание слова главы Insa Германа Бинкерта, который поясняет причины роста популярности нового канцлера.
Как следует из результатов опроса, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Мерца вновь уверенно опережает правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), занимающую вторую строчку по популярности. ХДС/ХСС набирает 27% (+1 процентный пункт), тогда как АдГ теряет один процентный пункт и опускается до 23%.
Разрыв между партиями составляет теперь четыре пункта - это максимум с марта. Как напоминает издание, в начале мая обе партии шли вровень - по 24,5%.
Также, согласно опросу, по одному процентному пункту потеряли социал-демократы (СДПГ) (до 16%) и Левые (до 10%). Зеленые набрали 11%, а "Союз Сары Вагенкнехт" и "Свободная демократическая партия Германии" (СвДП) - по 4%.
Опрос проводился с 5 по 6 июня 2025 года, в нем приняли участие 1002 человека. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентных пункта.